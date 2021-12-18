«Уроки мистера Бига»: о чем нужно помнить, приступая к тренировкам, если вам за 50

Задача тренировок после 50-ти лет заключается уже не в том, чтобы накачать мышцы бодибилдера и сделать пресс кубиками: ваша цель теперь – улучшить здоровье Фото: Shutterstock

После шести сезонов и пары фильмов «Секс в большом городе» вернулся. И стал вирусным. Правда, на этот раз зрители обсуждают не столько наряды Кэрри, сколько смерть её мужа, мистера Бига. Он - если кто не смотрел - перенес сердечный приступ со смертельным исходом после тренировки.

И теперь его ровесники взахлёб спорят о том, должен ли мужчина определенного возраста избегать интенсивных упражнений и переключиться на гольф?

С одной стороны, медики настаивают на том, чтобы обыватели активно тренировались, и приводят результаты исследований, что такие занятия положительно сказываются на здоровье сердечно-сосудистой системы. С другой – история неожиданной смерти после физнагрузок мужчины в самом расцвете сил найдется у каждого если не в ближнем, так в дальнем кругу.

Так что делать? Беречься? Или упорно тренироваться? Давайте разбираться.

ФИТНЕС: В ЮНОСТИ КАЧАЕМ ПРЕСС, А В ВОЗРАСТЕ - СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ

Огромное число исследований за последнее десятилетие показывает, что интенсивные длительные упражнения на выносливость могут причинить вред сердцу вместо пользы, на которую вы рассчитывали.

Учёные на протяжении 10 лет наблюдали за 1000 добровольцами в возрасте от 60 лет с ишемической болезнью сердца и их активной (в спортивном плане) жизнью. В итоге анализы показали, что риск умереть от сердечного приступа или инсульта все же в два раза выше у тех, кто не занимается физической нагрузкой – по сравнению с теми, кто регулярно посещает спортзал.

Но! У тех, кто занимается интенсивными силовыми тренировками в пожилом возрасте (см. ссылку ВОЗ ниже), риск смерти и того выше – почти в четыре раза.

Но это вовсе не означает, что мужчинам импозантного возраста следует навсегда отказаться от упражнений! Джули Уорд, старшая медсестра кардиологии British Heart Foundation (организация, занимающаяся исследованиями сердечно-сосудистой системы в Соединенном Королевстве), подтверждает – да, это далеко не так:

- Никогда не поздно начать тренироваться, заняться новым видом спорта или даже увеличить физическую активность. Независимо от того, сколько вам лет. Активный образ жизни сразу же положительно повлияет на ваше здоровье, снизив риск сердечных и сосудистых заболеваний. Однако важно все делать постепенно. Задача тренировок после 50-ти лет заключается уже не в том, чтобы накачать мышцы бодибилдера и сделать пресс кубиками: ваша цель теперь – улучшить здоровье.

ШАГ ЗА ШАГОМ И ПОСТЕПЕННО

Мистер Биг хоть и вымышленный, но весьма хороший пример. И очень показательный. Богатый финансист в возрасте около 60-ти, на протяжении нескольких сезонов мы видели, как он попивает мартини, занимается сексом (и не только с Кэрри), наслаждается плодами своего успеха - но мы не видели его на пробежке, например. Или на теннисе. До той серии, где он взял большой старт… и умер.

- Поэтому так важно начинать с малого и постепенно увеличивать количество упражнений, - говорит Джули Уорд. Она рекомендует попробовать с быстрой прогулки или плавания.

Разумные нагрузки и правильное распределение усилий пойдут вам на пользу – в отличие от плохой еды, депрессии или хронического недосыпа; они укорачивают жизнь не меньше опасных тренировок.

- Чтобы сохранить здоровье сердца, вы должны стремиться к 150 минутам занятий умеренной интенсивности в неделю. Причем, вы можете разбить это время на короткие 10-минутные занятия в течение всего времени, это даже лучше, чем два раза по 95 минут.

Но если у вас есть проблемы со здоровьем, важно поговорить со своим врачом, чтобы он мог порекомендовать наиболее подходящий вид физической активности и интенсивность нагрузки.

Эти слова подтверждает Зухра Павлова, к.м.н., старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор телеграмм-канала @doctorPavlova и автор бестселлера «Обман веществ»:

- Наши мужчины не особо любят обследоваться. Но зато любят иногда вспомнить, что в молодости были ого-го! Могли отжаться столько-то раз и взять во-о-т такой вес. А потом в какой-то момент начинают чувствовать приближение старости и решают «взять тело в свои руки». Идут в тренажерный зал и занимаются по старинке, как делали это когда-то давно. А то, что возраст уже не тот, что болячки накопились – не думают.

В итоге тяжести (штанга) провоцируют рост уже не мышечной массы, а давления. И если, например, у человека скрытые проблемы с сосудами или тромбы, пиши пропало – новые тромбы, а то и инсульт обеспечены. Или взять так популярные беговые дорожки – люди покупают их и начинают интенсивно бегать, даже не задумываясь о таких показателях, как пульс, давление, а это очень важно!

Поэтому прежде, чем приобретать абонемент в фитнес-зал, пройдите обследование у врача. Обязательно покажитесь терапевту и кардиологу, а также профильному врачу по своему заболеванию, если оно есть. Важно сделать ЭЭГ и основные анализы крови.

ВОЗРАСТ НЕ ВОПРОС

Персональный тренер Мэтт Робертс считает, что в вопросе «тренироваться или нет», нужно выбирать первое. Независимо от того, сколько вам лет.

- Польза от занятий настолько перевешивает риски, что стоит начать делать какие-то упражнения, независимо от того, как долго вы «филонили».

Сверхинтенсивный интервальный класс - не лучший выбор для новичков и людей в возрасте. Самый простой вариант - начать с быстрой ходьбы или скандинавской (с палками) ходьбы, наращивая темп каждый день, чтобы постепенно приучать сердце к нагрузкам.

Но делать это нужно обязательно. То, как вы проживете вторую половину своей жизни, имеет огромное значение.

ВОЗРАСТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ВОЗ)

Молодой возраст - 18 - 44 лет,

Средний возраст - 45 - 59 лет,

Пожилой возраст - 60 - 74 года,

Старческий возраст - 75 - 90 лет;

Долгожители - старше 90 лет.