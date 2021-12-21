Фото: Михаил ПАТЛИС

Петербургская команда Центра социальных услуг «Мир да Лад» решила собрать истории участников Великой Отечественной войны и объединить их в серию подкастов, чтобы рассказы о жизни наших предков можно было слушать даже спустя годы.

Задумка возникла после интервью генерального директора фонда «Мост поколений» Екатерины Ефимовой в подкасте «Между прочим». Она говорила об успешных практиках работы своей организации и кинофестивале на тему Великой Отечественной войны. Тогда родилась идея сохранить «живые» истории фронтовиков и детей того времени, записанные их голосами или озвученные профессионалами.

Принять участие во Всероссийской акции памяти может любой желающий, в чьем распоряжении есть ценная информация о жизни того времени - рассказы бабушек и дедушек, их записи в дневниках или личные воспоминания. Материалы нужно отсылать в Центр «Мир да Лад» либо текстом, либо в аудио формате.

Волонтеры собирают «живые» истории ветеранов для подкаста ко Дню Победы

- По итогам акции к 9 мая 2022 года мы создадим как минимум два специальных эпизода подкаста, где прозвучат голоса ваших близких людей, а текстовые истории озвучат наши ведущие, журналисты, представители культуры и искусства, – отмечают организаторы акции. – Мы создадим видео версию эпизодов с переводом на русский жестовый язык, чтобы истории смогли услышать и люди с нарушением слуха. А ещё вместе с фондом «Мост поколений» будет выпущен альманах Памяти, куда войдут, присланные в Центр «Мир да Лад» истории.

Эта акция - новое направление в развитии проекта «Цикл подкастов - Общая забота», реализуемого командой Центра при поддержке Фонда президентских грантов. Ранее волонтеры победили в первом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив с проектом «Цикл подкастов – слушаем, читаем, говорим». Специальные эпизоды с историями родственников слушателей будут опубликованы во втором подкасте «Про добро АРТ». Послушать все их можно будет здесь. Подпишитесь, чтобы не пропустить!

– Наша акция показала добрую преемственность проектов, когда хорошая инициатива случайно зарождается просто в ходе разговора в одном проекте и затем находит реализацию в другом, – отмечает генеральный директор Центра «Мир да Лад» Алексей Сухов. – Мы рады будем рассказать вам живые, настоящие истории обычных граждан, которые прошли сквозь войну и невзгоды и передали опыт своего поколения свои сыновьям и дочкам, внукам и правнукам.

Истории родственников и близких участников Великой Отечественной войны принимаются по электронной почте: pda@mirdalad.ru

Проект "Открытые НКО" реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.