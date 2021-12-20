«Чистый воздух – 2021»: Кто стал победителем первой Национальной экологической премии

Победителям премии вручили оригинальные деревянные статуэтки и дипломы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Национальная экологическая премия – первая премия, объединяющая лучшие проекты регионов, предприятий, общественных организаций, волонтерских движений и др. «Комсомольская правда» учредила этот конкурс, чтобы оценить, что вообще происходит в стране в области экологии.

Да, на государственном уровне реализуется нацпроект «Экология», но и помимо него тоже делается немало. И нам важно было изучить этот опыт и впоследствии рассказать о нем, чтобы все желающие могли внедрять у себя самые удачные практические идеи.

Мы объявили сбор заявок по шести номинациям, одна из которых «Экоинициатива» стала народной. Победителя в ней выбирали наши пользователи. Забегая вперед, отмечу, что из-за большого интереса к проектам «Экоинициативы», мы не смогли выбрать самый лучший и по итогам голосования определили топ-10 экопроектов.

Почему мы вообще решили учредить эту премию? На этот вопрос как нельзя лучше ответил генеральный директор и главный редактор Медиагруппы «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин.

- «Комсомольская правда» всегда очень внимательно относилась к теме экологии, - подчеркнул он. - Вот один из примеров. В 2005 году к нам приходил президент России Владимир Путин. Среди прочих журналистов на этой встрече был наш легендарный автор Василий Михайлович Песков. И в какой-то момент он спросил президента: «Как решается проблема восстановления природных ресурсов страны? Почему так закрыто обсуждается Лесной кодекс?..» Василий Михайлович не зря спросил об этом. Тема сохранения лесов – одна из традиционных тем «Комсомолки», которая писала об этом пером великого писателя Леонида Леонова, публициста Владимира Чивилихина. Президент мог выслушать Пескова и забыть. Но нет. Он пригласил Василия Михайловича к себе, вместе с ним и представителей лесной отрасли. И по итогам этой встречи в готовящийся к принятию Лесной кодекс были внесены существенные изменения по защите наших лесов.

«Комсомолка» всегда поддерживала экологические темы. Поддерживает она их и сейчас, потому что нет ничего важнее сохранения нашей природы.

Всего на премию было подано 107 проектов. Победителей в номинациях (кроме «Экоинициативы») выбирал экспертный совет, в который вошли специалисты различных экологических направлений. При оценке проектов жюри особое внимание уделяло тому, насколько хороша идея с точки зрения инноваций и подходит ли она для реализации. Важно также, чтобы проекты были прорывными и включали использование современных технологий. Особенно это касалось промышленных предприятий.

Генеральным спонсором премии «Чистый воздух - 2021» выступил АО «Россельхозбанк». И это неспроста. Во-первых, банк всегда поддерживал экологические инициативы. 60 процентов клиентов банка – это агропромышленный комплекс. И одна из задач - помочь стать ему более зеленым и экологичным. Во-вторых… А сейчас я предлагаю дать слово директору Фонда поддержки проектов устойчивого развития и защиты окружающей среды, созданного АО «Россельхозбанк» Эльмире Морозовой. На пресс-конференции для журналистов, которая прошла сразу по завершении церемонии вручения наград, спикер выразила надежду, что в уставе премии появится новая номинация для сельхозпроизводителей, которым тоже есть чем поделиться с широкой аудиторией и рассказать о своих экологических проектах. Безусловно, мы откликнемся на это предложение.

По завершении церемонии награждения премии «Чистый воздух» в голубом зале «Комсомольской правды» прошла пресс-конференция с участием представителя банка Эльмиры Морозовой (в центре) и члена экспертного совета Елены Муллануровой Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Такие инициативы, как премия «Чистый воздух», очень важны для будущего нашей планеты, - сказала Эльмира Морозова. - Россельхозбанк ведет разностороннюю работу над экологическими проектами. В этом году мы учредили специальный фонд «Экология». Сейчас мы выбираем ряд проектов по устойчивому развитию и заботе об окружающей среде и с нашей поддержкой они будут реализованы. Вместе с другими социально ответственными компаниями и вовлечением всех жителей нашей страны мы оставим нашим детям и внукам не только чистый воздух, но и чистую планету.

А теперь пришла пора рассказать о наших победителях.

Эльмира Морозова вручает диплом представителю ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», занявшему первое место в номинации «Экопредприятие» Фото: Михаил ФРОЛОВ

НОМИНАЦИЯ «ЭКОПРЕДПРИЯТИЕ»

Предприятие, добившееся наибольшего снижения вредных выбросов в атмосферу в рамках внедрения программ модернизации

1 место

Охрана атмосферного воздуха

Разработчик: ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Регион: Челябинская область

В 2015 году ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» приняло план стратегического развития до 2025 года, одной из ключевых целей в котором является кардинальное снижение влияния вредных выбросов в атмосферный воздух в Магнитогорске, где расположена основная производственная площадка ПАО «ММК».

Результатом реализованных природоохранных мероприятий уже стало снижение комплексного индекса загрязнения атмосферы (КИЗА) Магнитогорска в 2,5 раза с 2017 года. В планах компании снизить показатель КИЗА к 2025 году до уровня 5 единиц, что будет соответствовать статусу «Чистый город».

2 место

Природоохранные мероприятия

Разработчик: АО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат»

Регион: Архангельская область

АО «Архангельский ЦБК» реализует мероприятия по программе технического перевооружения, с точки зрения снижения негативного воздействия на окружающую среду и рационального природопользования. Это строительство новой выпарной станции, нового угольного котла, реконструкция шлакозолоотвала и т.д.

3 место

Очистные сооружения

Разработчик: ОАО Сыктывкар Тиссью Груп

Регион: Республика Коми, город Сыктывкар

Строительство, модернизация очистных сооружений промышленных сточных вод. В дополнение к ступеням биологической и сорбционной очистки установлен биореактор MBBR с плавающей загрузкой, установка микрофлотации разделяет водно-иловую смесь. Внедрена собственная мини-ТЭЦ и двухходовая схема вентиляции.

НОМИНАЦИЯ «ЭКОТЕХНОЛОГИЯ»

Лучший научный проект, цель которого — снижение нагрузки на окружающую среду от выбросов в атмосферу.

1 место

«Умная SREDA»

Разработчик: ИП Нуркаев Вадим Маликович

Регион: Республика Башкортостан

Это проект по переработке пластиковых отходов и производства из них уличной мебели на башкирском ЭКОзаводе.

2 место

«Снижение воздействия на атмосферный воздух при производстве теплоэнергии от электрокотельной Кольской АЭС»

Разработчик: АО «Концерн Росэнергоатом»

Регион: Мурманская область

Это проект о создании надежного экологически чистого источника тепла путем использования электрокотельных установок для покрытия тепловых нагрузок города Полярные Зори. Фактический объем затрат на реализацию проекта составил 105 000 000 руб. Экспертам удалось добиться поставленных целей, и приобретенный опыт был использован на территории всей Мурманской области.

3 место

Строительство новой солнечной электростанции на АО «ПОЛИЭФ»

Разработчик: АО «ПОЛИЭФ»

Регион: Благовещенск и республика Башкортостан

С 2019 года на площадке компании «ПОЛИЭФ» осуществляется проект по созданию новой солнечной электростанции мощностью 4,9 МВт. Строительство должно завершиться в 2022 году. Общая инвестиционная стоимость проекта составляет около 282 миллионов рублей.

Проект позволит обеспечить «зеленой» электроэнергией объекты АО «ПОЛИЭФ», в том числе новый завод по производству ПЭТ-гранул из переработанного пластика. Кроме того, солнечная электростанция позволит повысить экологическую безопасность предприятия, уменьшив выбросы парниковых газов.

НОМИНАЦИЯ «ЭКОМЫШЛЕНИЕ»

Лучший общественно-значимый проект или социальная инициатива, направленные на снижение выбросов и улучшение экологической ситуации в регионе.

1 место

«Экологическое просвещение. Опыт реализации образовательно-информационных программ»

Разработчик: общественный деятель Сергей Елизаров

Регион: Псков

Проект мотивации школьников, и не только их, к участию в раздельном сборе отходов, научить людей грамотному обращению с отходами.

Всего в проекте задействовано 380 школьников 5-7 классов и более 50 волонтеров, помогающих организовать процесс.

2 место

Образовательные экопрограммы

Разработчик: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республиканский детский эколого-биологический центр (ГБУ ДО РДЭБЦ)

Регион: Республика Башкортостан

Ежегодно в республике при взаимодействии с различными профильными организациями проводится более 40 экологических мероприятий.

3 место

Экология двора «Праздник по соседски»

Разработчик: Тольяттинское городское отделение общероссийской общественной организации «Социально-экологический союз»

Регион: Самарская область

Проект «Экодворы» - это организация праздничных мероприятий в микрорайонах городов и поселений Самарской области, на которых организаторы рассказывают о современном экологическом образе жизни; социально-экологических проблемах микрорайона; помогают построить добрососедские отношения; пропагандируют раздельный сбор отходов.

НОМИНАЦИЯ «ЭКОРЕГИОН»

Наиболее благоприятная по экологическим условиям и показателям чистоты воздуха территория для жизни.

1 место

Реализация национального проекта «Экология»

Разработчик: правительство Челябинской области

Регион: Челябинская область

Регион первым в России разработал собственный экологический стандарт, принятый в декабре 2020 года. Заключены соглашения с предприятиями. Общая сумма планируемых инвестиций в перевооружение составит 47,230 млрд. рублей. Создан Единый центр экомониторинга. Была закрыта и рекультивирована огромная городская свалка. На очереди закрытие свалок в других городах региона.

2 место

Экология Камчатки

Разработчик: Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края

Регион: Камчатка

В крае создана многофункциональная сеть особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) различных категорий, режима охраны и статуса, являющаяся и в настоящее время одной из значимых в стране. Это 96 объектов!

Продолжается работа по реализации пилотного проекта по созданию регионального сегмента комплексной системы мониторинга состояния окружающей среды.

Проводится работа по ликвидации такого объекта накопленного вреда окружающей среде, как – Козельский полигон ядохимикатов и пестицидов.

3 место

Улучшение экологической ситуации

Разработчик: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской республики.

Регион: Удмуртия

Сокращение выбросов парниковых газов - один из ключевых элементов стратегического развития региона. В Национальном экологическом рейтинге Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Удмуртская Республика занимает II место по ПФО.

НОМИНАЦИЯ «ЭКОЛИДЕР»

Представитель общественности, который ведет работу в области экологизации и чистоты воздуха.

1 место

«Парк диких трав для пчел - уменьшенная копия России»

Разработчик: директор Федерации профессиональных художников Андрей Букин

Регион: Калужская область, Тарусский район, деревня Строитель

В 2019 году гибель пчел приняла катастрофические масштабы. В 30 регионах погибло более 80 тысяч пчелосемей, доля погибших пчёл в иных семьях доходила до 40%. Причины — обработка полей химикатами, нет цветущих лугов, кругом травы на корм скоту или бурьян. Недостаточно фруктовых садов и медоносных трав.

За два месяца в 2020 году Андрей Букин высадил на своем участке в Тарусе фруктовый сад на 500 сотках. Вишня, яблоня, груша, абрикосы, черешня, липа, акация. Вместо газона - травы медоносы и засадил участок 200 соток для пчел. Результат — обилие цветущих трав, некоторые по два метра в высоту. Пчел очень много.

2 место

«Зеленый дозор»

Разработчик: сотрудник Управления по молодежной политике и воспитательной работе КБГУ Аскер Шибзухов

Регион: Кабардино-Балкария

В 2016 году основал и до 2020 года являлся председателем - Трудового экологического отряда КБГУ "Зеленый дозор". Организовал более 200 мероприятий различных масштабов - от городских, до международных. С 2018 по 2021 год являлся Министром природных ресурсов и экологии Молодежного правительства КБР.

В 2019 представлял свой проект на ярмарке лучших проектов, в рамках Северо-Кавказского молодежного образовательного форума «Машук». Победитель шести грантовых конкурсов.

3 место

Снижение выбросов парниковых газов и других негативных воздействий на окружающую среду

Разработчик: группа компаний «Сегежа»

Регион: Россия

В 2021 году Группой проводится порядка 40 инвестиционных мероприятий, целью

которых является минимизация негативного воздействия на окружающую среду и

митигация (уменьшение вероятности наступления рискового события) экологических рисков.

НОМИНАЦИЯ «ЭКОИНИЦИАТИВА»

Конкурс по выявлению лучших природоохранных проектов и начинаний бизнеса России.

Лучших участников этой номинации выбирали наши пользователи. Всего 40 тысяч человек отдали 117 тысяч голосов. Масштабное голосование определило 10 победителей.

1 место

Ликвидация накопленного в ХХ веке вреда экологии в городе Карабаш

Разработчик: РМК

Регион: Челябинская область

Этот частный проект эксперты уже назвали самым масштабным за всю современную историю России. Его цель – вернуть к жизни город Карабаш Челябинской области. В его окрестностях около 100 лет накапливались вредные отходы производства бывшего Карабашского медеплавильного комбината.

2 место

Программа экологичного использования и утилизации лекарств

Разработчик: компания «БУАРОН»

Регион: Россия

В октябре 2021 года в Москве, на территории ARTPLAY, был установлен первый Pharma-ecobox – стационарный пункт по приему и утилизации неиспользованных лекарств. Он поможет горожанам экологично избавиться от просроченных или уже ненужных медицинских препаратов, которые будут особым образом обезврежены – максимально безопасно для природы и здоровья людей.

3 место

Экологически чистый общественный транспорт

Разработчики: ООО «Газпром газомоторное топливо», ООО «Питеравто» и Администрация города Новокузнецка.

Регион: Кемеровская область

Совместный проект «Газпром газомоторное топливо», «Питеравто» и Администрации Новокузнецка по переводу всех городских автобусов на самое экологичное и экономичное топливо – природный газ. При использовании метана выбросы парниковых газов в 1,7 раза меньше чем у дизельного топлива, а выбросы вредных палютантов в 6 раз меньше, чем у бензина.

4 место

Проект «Чистые решения»

Разработчик: компания «Сыктывкар Тиссью Груп» (СТГ),

Регион: Республика Коми

СТГ – один из лидеров в отрасли производства бумажных товаров санитарно-гигиенического назначения – нашел решение для обеих непростых задач.

Во-первых, абсолютно всю свою продукцию компания производит из сертифицированных возобновляемых источников, из которых свыше 70% –макулатуры. Используя вторичное сырье, компания защищает от вырубки более 400 тысяч деревьев в год, а это – 800 гектаров зрелого леса.

Во-вторых, компания, поставив перед собой цель выпускать качественные товары, не вредя окружающей среде, модернизирует производство и строит собственные очистные сооружения: да такого уровня, что вода, например, пройдя все ступени очистки, возвращается в реку чище, чем была изначально.

Кстати, своим следующим экошагом компания называет вторичное использование очищенной воды в производстве.

АО «Россельхозбанк» — Генеральный спонсор Национальной экологической премии «Чистый воздух — 2021»