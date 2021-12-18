Спецкор "Комсомолки" Дина Карпицкая стала лауреатом премии правительства в области СМИ

Спецкор "Комсомольской правды" Дина Карпицкая

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о вручении премий правительства в области средств массовой информации за 2021 год. Уточняется, что всего будет вручено 20 наград по 1 миллиону рублей.

«Персональных премий в 2021 году удостоены девять представителей средств массовой информации. Кроме того, награды получат 11 журналистских коллективов», - говорится в сообщении пресс-службы кабмина, опубликованном на сайте правительства.

В числе прочих лауреатом стала спецкор «Комсомольской правды» Дина Карпицкая. Как отмечается, премия ей будет вручена «за серию специальных репортажей и расследований по острым общественно-политическим темам».

Дина много пишет о простых людях, несправедливых судах, перекосах в работе чиновников. Письма от читателей, которые столкнулись в жизни с несправедливостью нескончаемым потоком летят в редакцию Дине Карпицкой. Ее хорошо знают в среде правозащитников, в том числе тех, кто занимается проблемами домашнего насилия.

Целый ряд публикаций она посвятила экологическим проблемам озера Байкал, который любит всей душой. И в этих экорасследованиях она останавливаться не намерена. Кроме того, Карпицкая прекрасный репортер, ее острые, оперативно подготовленные материалы с места событий любят и ценят и в редакции, и читатели.

Вот наиболее заметные работы Дины за последний год:

- о чёрном рынке торговли нерожденными детьми;

- о "мигрантских школах" в Москве;

- о девочке-Маугли, которую родители 6 лет не забирали из роддома;

- о группах смерти в социальных сетях;

- о мошенниках, которые наживаются на поддельных справках о вакцинации;

- о сестрах Хачатурян, убивших своего отца;

- о неудавшейся акции секс-меньшинств в Грузии;

- о многодетной матери, которую выселяли на улицу с четырьмя детьми.