Наташа Королева отреклась от невестки-стриптизерши

20-летняя Мелисса - очередная возлюбленная Архипа. Фото: социальные сети

Наташа Королева удивила публику неожиданным признанием. Оказывается, любящая жена стриптизера Тарзана и трепетная мама 19-летнего сына Архипа Глушко не в восторге от новой девушки-стриптизерши отпрыска. Исполнительница хита "Желтые тюльпаны" не торопится играть свадьбу наследника с Мелиссой Волынкиной. И вот почему.

У Наташи Королевой все сердце изболелось за сына. Архип Глушко не так давно привел в родительский дом свою девушку Мелиссу Волынкину. Белокурая красавица поселилась с возлюбленным на чердаке, зарабатывала на жизнь стриптизом. Потом по настоянию знаменитой свекрови, которая решила заняться моральным обликом своей невестки, стала визажистом.

И вот теперь стало известно, что жена стриптизера Тарзана выступает против женитьбы сына, несмотря на то, что Архип помолвлен с 20-летней чаровницей. Наташа уверена, что новые отношения наследника не продлятся долго.

По словам 48-летней вокалистки, кого она только не успела повидать в своем доме. Про Мелиссу же Королева отзывается категорично. "Она не невестка, сын - холостой! Они обручены, но не женаты же",- сказала, как отрезала, звезда.

Жена Сергея Глушко рассказала, что ее сын не обделен вниманием красавиц. "Недавно была одна девушка, потом еще была череда, про которую вы не знаете, и слава Богу! У нас парень видный, яркий, непредсказуемый. Мы всех принимаем, общаемся, у нас подход ко всем очень дружелюбный", - поделилась она сокровенным в эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ..

Знаменитость отметила, что в распоряжении Архипа находится мансардный этаж. Домашние называют его "гнездом". "У него есть третий этаж - гнездо. В этом гнезде, что там происходит, я не знаю, туда разные птицы залетают и вылетают. Я не вмешиваюсь, это неправильно вмешиваться в жизнь сына", - поведала артистка.