В России открылся музей последнего детского дома

Благодаря поддержке родных, приемных семей - детские дома останутся в прошлом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неужели детских домов больше нет? И всех детей разобрали? Нет, увы… Но музей, можно сказать музей мечты появился, правда виртуальный.

Увидите там одинаковые ботинки, пронумерованные эмалированные кружки и казенные кроватки. Все эти грустные предметы детского обихода, такие привычные тысячам сирот, и такие неуместные в реальной, нормальной жизни.

- Неужели вообще настал тот час, когда мы можем в принципе произнести такую фразу, как последний детский дом?

- Пока нет, к сожалению. Хотя дело к этому движется, в России с 2014 года идет реформа сиротских учреждений, объясняет kp.ru руководитель фонда Елена Альшанская. - Мы предлагаем представить, что благодаря усилиям государства и общества: поддержке родных, приемных семей - огромные детские дома останутся в прошлом. И когда у большинства детей будет возможность расти в семьях, история про интернат для детей, устроенный как казарма, навсегда станет достоянием музеев. Наши потомки с удивлением будут разглядывать эти экспонаты и не верить, что такое действительно было. Они будут будут смотреть на детские вещи с порядковыми номерами, разглядывать альбомы без семейных фотографий, представлять, как ребенок один лежал в изоляторе. Создав такой музей, мы хотели еще раз напомнить, что игрушки и шоколадки в детский дом под Новый год - это не выход. Гораздо более ценно - стать другом и наставником ребенка из детского дома, регулярно участвовать в системных программах по семейному устройству детей. Такие есть и в нашем, и в других фондах.

Сходить в музей , посмотрите, подумайте и помечтайте о том, что возможно когда-нибудь и появится такой музей. Реальный. Адрес простой museum.otkazniki.ru.

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