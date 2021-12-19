«Не собираюсь замуж за русского»: Виктория Боня рассказала о женихе-иностранце

Недавно Виктория Боня сообщила о помолвке. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Недавно Виктория Боня сообщила о помолвке: в Инстаграме 42-летняя модель похвасталась кольцом с крупным бриллиантом, которое ей подарил ее суженый. Никаких подробностей о женихе Вика тогда не сообщила. И вот сейчас телеведущая рассказала, что ее будущий муж – иностранец. В интервью Лауре Джугелии в YouTube-шоу Fametime TV Боня призналась, что ее избранник не из России.

- Я не собираюсь замуж за русского человека. Женщины России, расслабьтесь! – пошутила Боня.

Вика сообщила, что знает своего избранника давно. Сначала они встречалась, потом долгие годы дружили, но Боня никогда не воспринимала его как потенциального мужа. И вот теперь между ними проскочила искра.

- Я уже знаю его много лет. Есть человек, который хочет семью, хочет детей и я этого хочу, - рассказала телеведущая. - Мы когда-то встречались, и просто нас жизнь немножко развела. А потом я посмотрела, повстречала каких-то еще теннисистов, футболистов непонятных, а потом я поняла, что он каждые несколько месяцев мне всегда звонил и писал: а как ты? ты замуж не вышла? Мы не ругались, не расставались, просто нас жизнь развела на дистанцию.

Модель похвасталась кольцом с крупным бриллиантом, которое ей подарил жених. Фото: Инстаграм.

Виктория собирается родить своему избраннику ребенка.

- Я мечтаю, чтобы у меня была семья, чтобы еще были дети, безусловно, можно парочку, можно троечку, - говорит она.

Еще один довод, из-за которого Виктория не собирается переезжать в Россию, - ее дочь Анджелина. Отец 9-летней дочки Бони Алекс Смерфит живет в Монако, и Боня не хочет увозить девочку далеко от него. Поэтому брак с иностранцем в этой ситуации – лучшее решение.

- У меня же есть дочь, я не могу ее привезти в Россию, я не могу забрать ее из среды, в которой она растет, - сообщила Боня.

Еще один довод, из-за которого Виктория не собирается переезжать в Россию, - ее дочь Анджелина. Фото: Инстаграм.

Виктория Боня жила в гражданском браке с наследником ирландского миллиардера семь лет. Но до загса с отцом своего ребенка телеведущая так и не дошла. Так что это замужество станет для нее первым. В 2017 году Алекс и Боня разошлись, оставшись в хороших отношениях. В последние годы Виктория вместе с Анджелиной обосновалась в Монако, поближе к Алексу. Отец ее дочери боролся с болезнью Лайма, и Виктории хотелось, чтобы в это трудное время дочка была с ним рядом.

Летом 2019 года Боня завязала тайные отношения с болгарским теннисистом Григором Димитровым, который, как и Вика, жил в Монако. Их познакомили общие друзья. Боня была старше теннисиста на 12 лет, но это не помешало их роману. Симпатичный болгарин свел Викторию с ума своим обаянием, и она строила серьезные планы на брак с ним. Спустя восемь месяцев отношений между телеведущей и спортсменом состоялся серьезный разговор.

- В какой-то момент я сказала ему, что хочу семью и детей. Мне 41 год, и это как раз тот возраст, когда я еще могу родить второго ребенка. И он сказал, что тоже хочет и готов. А через месяц я узнала, что он встречается с другой девушкой, - рассказывала Боня в одном из интервью.