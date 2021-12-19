Песков - о большой пресс-конференции: "Будет тот же Путин, и я на жердочке"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

ТРАМП — ЯВЛЕНИЕ, БАЙДЕН - ПОЛИТИК

«При Трампе общения фактически не было, оно было заморожено. Не забывайте, что Трамп — не профессиональный политик, это такое явление, которое ворвалось в политику Соединенных Штатов, наделало много шума, ветра и ушло. Байден — это профессиональный политик, который прошел через все тернии от самого низа. Путину и Байдену говорить комфортно, поскольку они доводят друг до друга позицию, говорят о проблеме и дают четкий ответ: да или нет».

БРАТЬСЯ НЕ МОГУТ ПОТЕРЯТЬСЯ

«Братский народ потерять нельзя. Сколько у нас живет украинцев, сколько там живет русских… Да, власти могут пытаться свой народ оболванивать. Внушать ненависть к русским, к России. Можно закрывать наши СМИ, можно запрещать наши интернет-ресурсы. Потерять друг друга два братских народа не могут, это мое глубокое убеждение».

ДРУЖБА ПОМОГАЕТ

«Турция — это наш сосед. Турция — это наш партнер по очень важным большим проектам. У президента Эрдогана очень теплые, можно даже сказать, дружеские отношения с президентом Путиным, которые позволяют им, несмотря на наличие разногласий в самые острые моменты, собираться вместе и решать самые сложные проблемы.»

О ЛИДЕРАХ ОППОЗИЦИИ

«Ходорковский нарушил много договоренностей. Не жалеет средств, чтобы раскачать страну, и может продолжить это делать, но у него не получается».

«[Помилование Навального] - прерогатива осужденного, комиссий, а потом главы государства. Существует определенный, предусмотренный законом порядок: осужденный подает прошение, он говорит, о том, что признает вину, какую вину, и дальше по цепочке идет. Это прописано в законе...».

НА «ТРАНЗИТ» ВРЕМЕНИ НЕТ

«На рабочем уровне никакой темы транзита нет. Ну, во-первых, работать надо, дел много. Наверное, [не имеет смысла] обсуждать тему сейчас, когда еще остается три года до выборов, когда Путин имеет право дальше выставляться — при желании, он еще не определился, ну по крайней мере, нам с вами не сказал, есть у него такое желание или нет.»

«Наверняка у президента будут когда-то свои предпочтения [по поводу приемника], и, наверняка, он этого кого-то порекомендует. Но президентом следующим будет тот, за кого проголосуют россияне».

ПУТИН МОГ ВИДЕТЬ ПЫТКАХ В КОЛОНИЯХ

«Мы научились очень тщательно фильтровать информацию. Коллективные письма, запись обращений… бывают спровоцированы какими-то мелкими региональными псевдополитиками, то есть это заказуха чистая! [Касательно роликов с пытками из больницы ФСИН в Саратове] всё-таки это скорее видеосвидетельства. И вы видели, что весьма оперативно были начаты проверочные, следственные действия, правозащитники отреагировали».

«Он [президент] не может зайти в телефон и посмотреть ролики, но кто-то ему может показать на телефоне.»

СНАЧАЛА Я — ПОТОМ СКАЖУТ ЗАТКНУТЬСЯ

«Будет всё тот же Путин сидеть. Я буду на своей жердочке сидеть. Сначала я буду вести пресс-конференцию, потом Путин скажет, чтобы я заткнулся, и будет сам вести пресс-конференцию. Единственное, что если раньше было полторы тысячи человек, то сейчас этого сделать невозможно [из-за антиковидных ограничений]. Поэтому у нас не открытая аккредитация, а мы сами звоним людям. Де-факто попадают все, кто был в предыдущие годы.

О ЧЕМ ЕЩЕ СКАЗАЛ ДМИТРИЙ ПЕСКОВ

В России нельзя шутить над тем, что является святым для народа (война, религия, героические, но болезненные страницы истории). А над всем остальным нужно и можно шутить, но элегантно.

В телеграме читает «Усы Пескова» и новостные агентства.

Надеется, что Путин не видел ни одного титока

Путин знает о теории двойников. Улыбается, смеется.

«Гражданская оборона» лучше «Сектора газа». Славу КПСС и Оксимирона не слушал, а Моргенштерн не нравится.