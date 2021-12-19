«Что вы думаете, мы делаем ночью?»: За два выхода в шоу «Спящая красавица» Алина Загитова получила почти 1,3 миллиона рублей

Молодая олимпийская чемпионка трудится, не покладая рук. Фото: Максим ЛИ

Новый год — на носу, а новогодний чёс уже стартовал!

Артисты и спортсмены всех мастей активно работают на новогодних спектаклях и шоу, обеспечивая себе счастливое будущее.

В числе таких и Алина Загитова. Молодая олимпийская чемпионка трудится, не покладая рук и, что главное для фигуристов, ног: раз в неделю она снималась в шоу «Ледниковый период» (финал выйдет в эфир 25 декабря), а еще успевала летать в ОАЭ, чтобы репетировать и выступать в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица» — кстати, судьей «Ледникового периода».

Алина каталась в двух выпусках шоу, которые показали в Дубае 4 и 5 декабря, ради чего репетировала номера вместе с Татьяной Навкой по ночам.

— Что вы думаете, мы делаем ночью? — писала Загитова в инстаграм, выкладывая фото с коллегой в сторис инстаграма. — Мы репетируем разные наши сказки! Только олимпийские чемпионки могут позволить себе в три часа ночи выйти на лед.

Как выяснилось, Алине воздалось по заслугам. Восточный зритель тепло принял шоу, а Загитова только их бюджета получила на счет за два выступления — почти 1,3 миллиона рублей, как указано на сайте Госзакупки. По договору с «Росконцертом», заключенным на имя Загитовой Лейсан Ильдусовны (мама фигуристки), за каждое выступление фигуристка получила по 641 000 рублей. В сумме — 1 282 000 рублей.

Чем не новогоднее волшебство?