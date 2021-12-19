Геннадий Онищенко: В мире в сутки умирает от ковида 6 тысяч человек. Каждый шестой - россиянин. Это страшная цифра

Академик РАН, вице-президент Российской Академии образования Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

- ...Геннадий Григорьевич, хотел проконсультироваться. В России за минувшие сутки зафиксировали 1023 смертельных случая от COVID-19, минимальный показатель за прошедших два месяца. Это о чем говорит? О том, что, все-таки, пандемия у нас идет на спад?

- Ну, там отмечается и другое, что у нас и меньше народу заболело за сутки.

А 1023 - хоть и самый низкий показатель по смертности за два минувших месяца - но это малоутешительно.

- Почему?

- Вот передо мной - данные за пятницу, 17-е декабря. В этот день у нас тоже было более тысячи летальных случаев. И больше, чем даже сегодня...

Но во всем мире в этот же день умерло 6783 человека. А это означает, что каждый шестой умерший в мире за сутки - был россиянин.

- Ужас!

- И вот тут еще раз хочу обратиться к той оголтелой злобной кампании, которую раскручивают так называемые блогеры, «страдальцы за здоровье народа», критики вакцинации. Все эти цифры - и на их совести тоже!

А вот по заболеваемости мы находимся на очень неплохом месте.

- То есть, «неплохое место» - вы в кавычки берете, что ли?

- Нет, в кавычки я это не беру.

У нас в стране заболеваемость составляет 6938, 3 случаев на 100 тысяч населения за весь период пандемии. В Великобритании эта цифра составляет 16226 – почти в три раза выше, чем у нас. В США – 15070.

Но и там, и там в процентах охвачено прививками населения гораздо выше, чем у нас.

- А в России сколько сейчас? Где-то порядка 60 процентов?

- Вот дай договорю!

Государство нам дало вакцину. И всем гражданам нашей страны оно предлагает привиться бесплатно! Ни копейки не потратив, только прийти в поликлинику и получить вакцинацию.

И я гарантирую – это данные всего мира - что те, кто привит, во-первых, в подавляющем большинстве, их не берет «Омикрон». Те, кто привит, даже если они заболеют, - то болезнь проходит гораздо легче.

И, конечно, летальность среди них, она не такая, как вот сегодня.

А терять тысячу человек в день, имея все для того, чтобы не то, что умереть, - даже не заболеть, мы это вот как-то не ценим.

Давайте, наконец-то, образумимся. И прекратим вот эту фронду! Не будем слушать этих злобных, абсолютно ненавидящих нашу страну «антиваксеров», которые раскручивают тему против вакцинации.

А те, кто им верит, - ну, прекратите вы это делать! Ну, хватит нам уже! Понимаете, мы теряем своих сограждан. Они умирают. И вот среди этой тысячи, которая сегодня названа, - там, я уверен, очень значительное число тех, кто верил вот как раз этим вот «антиваксерам», а не государству.

- Понял. Какой процент, все-таки, у нас вакцинированных? Вы хотели сказать... Реальный.

- Чуть больше 50%, а нам надо хотя бы 80%. И нельзя забывать, что тот, кто привился, он же должен ещё и вакцинироваться!

Мы, практически, на пороге Нового года. И нам надо встретить его нормально.

Ну, пойдите, привейтесь! Пойдите! Вам же это ничего не стоит! Ваша беспечность оборачивается трагедией, которую мы с вами наблюдаем на протяжении двух месяцев у нас в стране – умирает больше тысячи в день!

Опять же, повторюсь, - имея при этом все! Для того чтобы этого не происходило.

- Понятно, Геннадий Григорьевич!

- Спасибо, Александр, за внимание к нашей общей беде.

- Спасибо, что так напугали.