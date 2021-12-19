Кто из звезд заработает больше коллег за праздники: по 10 миллионов за новогоднюю ночь в Москве и Куршевеле

Григорий Лепс и Любовь Успенская работают в эту новогоднюю ночь. Фото: Instagram.com

Заказников и прочих коммерческих концертов из-за пандемии стало гораздо меньше. Но есть звезды, которые и сейчас нарасхват – это артисты, которые всегда были в топе. В новогодние каникулы богачи организуют в ресторанах, на курортах, яхтах, и прочих площадках вечеринки и концерты для друзей, коллег. Проводятся фестивали, банкеты в ресторанах. Артистов у нас очень много. Но тех, кто в этот новый год нарасхват – меньше. Мы узнали кто стал самым востребованным артистом на новогодних праздниках.

Больше всего работы в праздники на мероприятиях у 59-летнего Григория Лепса. В праздничные январские дни Лепс дает концерт для обеспеченных людей в Куршевеле — это горнолыжный курорт во французских Альпах. Ведет вечер Николай Фоменко, поет Григорий Викторович. Попасть на ужин и концерт Лепса может любой из богатых желающих – вход 2 тысячи евро (167 тыс. руб.). Мероприятие устраивают в старинном шале, окруженном горными склонами. У Лепса плотный праздничный график в новогодние дни. Ночью 31 декабря Григорий Лепс успеет спеть и в Барвихе, и на «Жарком новом годе» в «Крокусе». Гонорар музыканта в праздники – от 10 миллионов рублей за выступление.

В праздничные дни без высокооплачиваемой работы не останутся: Светлана Лобода, Полина Гагарина, Леонид Агутин, Любовь Успенская, Александр Ревва. Гонорары в праздники у топ-звезд подскочат до 7 млн рублей. Лобода в новогоднюю ночь поет в Барвихе – самый дешевый билет на праздничный ужин и развлекательную программу стоит 85 тыс. руб., а место за столиком в партере – от 102 тыс. руб. до 425 тыс. руб. Гонорар звезды в главную ночь года – от 10 млн. руб. Даже Юрий Антонов споет – в новогоднюю ночь в Москве, на старый новый год – в Дубае.

Из групп в топе в праздники – «Иванушки International» и «Дискотека Авария». Гонорары в новый год – от 5 млн. руб. Из молодых артистов есть спрос на Клаву Коку, Niletto, Zivert и JONY.