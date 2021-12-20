«Возможности – для всех»: виртуальный Рождественский караван Coca-Cola добрался до Казани

Рождественский Караван Coca-Cola в Нижнем Новгороде, 2018 г.

«Спорт – это жизнь» - эту прописную истину сегодня знает, кажется, каждый. Но занятия спортом и тем более участие в соревнованиях сегодня доступны не всем жителям нашей страны. Люди с ментальными особенностями развития зачастую оказываются лишенными многих возможностей. Помочь им социализироваться в обществе через спорт, включиться в обычную жизнь наравне со всеми - именно для этого вот уже более полувека в мире проводится Специальная Олимпиада для атлетов с ментальными особенностями развития. Поддержку этому важному социальному мероприятию неизменно оказывает Coca-Cola и ее знаменитый Рождественский караван: много лет назад известная каждому по телерекламе праздничная акция дала начало большой социальной инициативе. В последние три года она направлена на поддержание инклюзивного общества в России.

Инклюзивный праздник - Рождественский караван Coca-Cola 2020 г.

В этом году традиционный Рождественский караван имеет особое значение: он проводится в преддверии Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады, которые в 2023 году впервые пройдут на территории России, в Казани. Предполагается, что участие в них примут две тысячи атлетов из сотни стран мира. Поэтому особенно важно привлечь внимание российской общественности к проблемам людей с ментальными особенностями развития и объединить страну в поддержку инклюзивного общества.

Помочь может каждый

Из-за пандемии было принято решение проводить Караван виртуально. 3 декабря он стартовал из Владивостока и к концу месяца должен достичь Москвы. Как только это произойдет Coca-Cola перечислит благотворительных взнос на проведение Специальной Олимпиады в России. Помочь в продвижении каравана может каждый: достаточно зарегистрироваться на сайте и в приложении Stayfitt. После этого за все ваши активности – от неспешной прогулки перед сном до спортивной тренировки – будут начисляться баллы-«заряды». Эти «заряды» и будут двигать виртуальный караван.

- Я искренне рада, что в этом году Рождественский караван Coca-Cola, который знают во всем мире, посвящен движению Специальной Олимпиады, - отметила Президент Специальной Олимпиады в России Ольга Слуцкер. – Для нас необычайно важен тот взнос, который делает каждый участник марафона. Взнос этот не материальный, а реальные физические усилия, физическая активность. Только представьте себе: человек занимается спортом, гуляет, и таким образом становится благотворителем. Компания Coca-Cola переводит эту активность в конкретный материальный взнос на развитие движения Специальной Олимпиады. Еще важнее, что Караван привлекает внимание общества к проблеме людей с ментальными нарушениями. В Советском Союзе была создана система психоневрологических интернатов и коррекционных школ, в результате люди с ментальными нарушениями оказывались отрезанными и от нормальной жизни, и от общества. Сейчас многое изменилось, но родителям, которые воспитывают особенных детей, по-прежнему очень непросто, их деток часто не принимает общество, не хотят видеть в обычных классах и на детских площадках. Поэтому наша задача: привлекать внимание к проблеме, чтобы люди с ментальными нарушениями не чувствовали себя ущемленными в правах. Вот почему движение Специальной Олимпиады и Рождественский Караван сегодня имеют такое большое значение.

Участники Специальной Олимпиады.

«Изменить восприятие людей с особенностями в обществе»

20 декабря виртуальный Рождественский караван Coca-Cola доехал до Казани. За это время участие в его продвижении приняли больше трех тысяч жителей страны. Они собрали уже более половины из требуемых 300 тысяч «зарядов».

За продвижением каравана с волнением следят атлеты Специальной Олимпиады и их родители.

- Моя дочь Даша родилась с особенностями ментального развития, - рассказала Елена Акифьева. – И нам пришлось испытать всю полноту сложностей, с которыми сталкиваются такие ребята в нашей стране и нашем обществе. Для нас спасением стал спорт, фигурное катание. Во-первых, спорт очень развивает мозг, а во-вторых, помогает социализироваться, учит общаться. Когда мы впервые оказались в США на соревнованиях, мы поразились, насколько там другое отношение к таким людям. Я поняла, насколько важно научить общество видеть людей с ментальными особенностями, замечать их, относиться как к равным, давать возможности развития. Поэтому мы очень ждем Специальную Олимпиаду в Росси, и надеемся, что она станет важным шагом в развитии инклюзивного общества.

Для Дарьи спасением стало фигурное катание.

КОНКРЕТНО

Как стать участником виртуального Рождественского каравана:

- зарегистрироваться на сайте,

- оставить свой e-mail и имя,

- скачать приложение Stayfitt в App Store или Play Market

- войти в приложение по логину и паролю, которые придут на e-mail,

- фиксировать в приложении свою физическую активность.