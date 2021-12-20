Начнется ли война на Украине, что будет с экономикой России в 2022 году и как не сорвать здоровье за новогодним столом

1 место. Владимир Сунгоркин: Войны не будет. Ни украинцы, ни мы, ни американцы даже в ней не заинтересованы (слушать)

2 место. Правда жизни: католический священник сказал детям, что Санта Клауса не существует (слушать)

3 место. «Стараюсь идти на поправку»: Марина Хлебникова впервые после пожара вышла на связь (слушать)

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5 место. «Провокатор в подворотне»: полковник Баранец прокомментировал интервью министра обороны Украины (слушать)

6 место. Детский психиатр Анна Портнова: Добиваются успехов в жизни не те, кто хорошо учился в школе (слушать)

7 место. Америка по-русски. Где лучше жить: в России или в США (слушать)

8 место. Пережить праздники. Как не сорвать здоровье за новогодним столом (слушать)

9 место. До 50% красной икры на прилавках - это фальсификат: эксперт прокомментировал объем подделок новогоднего продукта (слушать)

10 место. Никита Кричевский: В 2022 году ничего в лучшую сторону не изменится. Будем сидеть в трясине (слушать)