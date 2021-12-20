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В мире20 декабря 2021 5:39

Трамп назвал президента Китая убийцей, ответственным за пандемию коронавируса

Бывший американский лидер считает, что КНР должна оплатить ущерб, нанесенный другим странам новой инфекцией
Юрий МАЙБОРОДА
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Трамп уверен, что именно Китай ответственен за пандемию

Трамп уверен, что именно Китай ответственен за пандемию

Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп дал интервью американскому телеканалу Fox News, в котором сделал ряд громких и провокационных заявлений.

Так, Трамп выставил Китаю счет в размере $60 триллионов: по его мнению, Поднебесная должна оплатить ущерб, который понесли другие страны от коронавируса.

Трамп уверен, что именно Китай ответственен за пандемию,

- Они должны сделал что-то. То, что они сделали с миром – ужасно. Ужасно, и конца этому нет. – сказал Трамп.

При этом бывший глава Белого дома вспомнил, что с Си Цзиньпином у него были хорошие отношения.

- У меня были замечательные отношения с председателем Си. Я действительно считаю, что нравился ему, а он нравился мне. – пококетничал Трамп.

После этого ведущая назвала Си Цзиньпина «убийцей». Трамп немедленно согласился с этим определением.

- Он – убийца. Но у мня были замечательные отношения с ним. Когда пришел коронавирус – тут отдельная история. Потому что Китай разрушил весь мир. – неожиданно для всех заявил Трамп, припомнив также, что «Китай экономически грабил США в течение многих лет».

Досталось от Трампа и действующему президенту США: в этом интервью 45-ый глава Белого дома неоднократно критиковал своего преемника, поставив ему в вину среди прочего и то, что Байден не решил ситуацию с коронавирусом.

О РАЗНОМДональд Трамп, 45-й президент США