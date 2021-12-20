Президент Чехии бросил пить и курить

Земан страдает целым рядом хронических заболеваний Фото: REUTERS

Президент Чехии Милош Земан недавно был госпитализирован в одну из пражских больниц. Сразу после выписки он заявил, что полностью отказался от употребления алкоголя и табака, передает CNN.

- Я придерживаюсь рекомендации врачей, которые запретили мне курить, так как табак убивает аппетит. Они запретили мне алкоголь. Бог с ними, с крепкими алкогольными напитками! Но врачи запретили мне употреблять вино, которое я очень люблю. Я уже месяц живу без сигарет и алкоголя. И, как видите, еще жив. – то ли посетовал, то ли порадовался 77-летний Земан.

Глава чешского государства не преминул воспользоваться возможностью в очередной раз обратиться к согражданам с призывом вакцинироваться против коронавируса, подчеркнув, что кампания по вакцинации должна учитывать добрую волю каждого гражданина.

Земан страдает целым рядом хронических заболеваний: у него диабет и невропатия ног. Также сообщалось, что у политика – немало проблем с печенью, сообщалось даже о циррозе, но этот диагноз был позднее опровергнут и заменен на печеночную энцефалопатию.

С начала этого года Земан передвигается в инвалидном кресле. Он также перенес коронавирус.