Британский фотограф опубликовал жуткие кадры из Кении

В Кении сейчас настоящая катастрофа – сезон дождей закончился, воды нет, и все страдают от жажды Фото: EAST NEWS

Кадры, на которых шесть мёртвых жирафов, тела которых истощены и переплетены, опубликовал британский фотограф Эд Рам. «Эти животные, ослабевшие от недостатка пищи и воды, вызванного сильной засухой, погибли, застряв в грязи, когда пытались напиться из почти высохшего водоема», - подписал снимки фотожурналист.

Местные жители перенесли тела животных подальше от озера, чтобы не допустить заражения воды.

В Кении сейчас настоящая катастрофа – сезон дождей закончился, воды нет, и все страдают от жажды. Синоптики обещают осадки лишь в марте 2022 года.

Но в стране не ждут никаких осадков, в лучшем случай они пойдут в марте.

Засуха влияет на все стороны жизни кенийцев. Например, на уровень образования. Потому что кенийцы, живущие в небольших деревнях, продают коров, чтобы оплатить учебу своих детей, а если скот из-за засухи гибнет, то и продавать нечего. Соответственно, недоучившиеся дети возвращаются домой, зачастую оставаясь неграмотными.

В заявлении ООН говорится, что в Кении на протяжении трех лет из-за засух не было достаточного урожая. И сейчас почти 3 миллиона человек там живут в нищете и голодают. Они нуждаются в гуманитарной помощи.

По оценкам ООН, более 350 тысяч кенийцев находятся в состоянии т.н. чрезвычайного голода, а более чем полумиллиону детей необходимо лечение от недоедания.