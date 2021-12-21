Три истории о неравнодушии, ответственности и памяти

«Транснефть» помогает оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Фото: Пресс-служба «Транснефти»

Разделить чужую боль, помочь в трудную минуту, сделать жизнь вокруг хотя бы немного лучше - 30 тысяч волонтеров «Транснефти» по всей стране распахнули свои сердца для тех, кому сегодня больше всего нужна поддержка. Не случайно знаком корпоративного волонтерского движения компании стала маленькая птичка с большим сердцем.

Вместе с командой против коронавируса

Рустам Батраев из Моздока стал волонтером два года назад, участвовал в экологических акциях, в мероприятиях по популяризации здорового образа жизни. В марте 2020 года одним из первых присоединился к общероссийскому движению #МЫВМЕСТЕ, стал активным участником команды волонтеров по борьбе с коронавирусной инфекцией.

- Помощь другим - это часть моей жизни. Когда включился в борьбу с эпидемией, прошел обучение по профилактике коронавируса и получил два сертификата. Вскоре присоединились моя жена и ребята из моего велоклуба.

Рустам вместе с командой из 15 человек на собранные средства покупал продукты и предметы первой необходимости, доставлял все домой нуждающимся. Волонтеры оказали помощь уже более чем 500 многодетным семьям, пожилым и маломобильным людям. Его команда стала лучшей в республике, передав нуждающимся около 3 тонн продуктов.

За свою активную волонтерскую работу он получил награду от Президента России В. Путина и главы Республики Северная Осетия - Алания В. Битарова. Рустам - один из более чем пяти тысяч волонтеров «Транснефти», участвующих в проекте #МЫВМЕСТЕ по всей стране. Они работают в 136 населенных пунктах в хосписах, поддерживают ветеранов войны и одиноких пенсионеров, помогают многодетным и малообеспеченным семьям, воспитанникам детских специализированных учреждений. Всего помощь добровольцев получили больше 22 тысяч человек.

От Новороссийска до Арктики

«Транснефть» - многолетний участник федеральной программы очистки территории Арктики.

Первое, что увидел волонтер Данил Елисеев, самый молодой участник одной из полярных экологических экспедиций на остров Вилькицкого в Карском море, были свежие медвежьи следы у входа в заброшенную станцию «Горизонт». На заполярном клочке земли команде ученых и добровольцев предстояло проработать ближайшие несколько недель. Постоянная опасность встречи с медведем не давала расслабиться.

«Для меня экспедиция стала колоссальным опытом. Побывав в таких условиях, я смог понять и оценить важность поездки для всех ее участников. Очень хочу вновь побывать на острове и участвовать в дальнейшем в подобных экспедициях», - вспоминал Данил.

В экологических экспедициях в Арктику волонтеры собрали около тысячи тонн металлолома и более 2,6 тысячи бочек из-под соляры. Фото: Пресс-служба «Транснефти»

На протяжении 10 лет волонтеры компании не раз высаживались на арктических островах, чтобы заняться не только восстановлением природного экологического баланса, но и научными исследованиями. Они собирали оставшийся (преимущественно от военных) ржавый металлолом, брали пробы почвы и воды для проверки на радиацию. На острове Белый собрали более 800 тонн металлолома и очистили больше 70 гектаров земли. В экспедициях на остров Вилькицкого собрали 130 тонн металлолома, в том числе 2,6 тысячи бочек, причем во многих из них еще оставалась соляра.

Этот масштабный проект - далеко не единственный для добровольческих сообществ «Транснефти» по сохранению природных ресурсов. Всего за последние два года волонтеры провели более 150 акций по всей стране, где работает компания: собирали производственные отходы, ликвидировали несанкционированные свалки, очищали берега водоемов, благоустраивали общественные пространства.

- Я всегда беру с собой своих четверых детей, - рассказал Алексей Коробов из Иркутска. - Им важно не только самим сажать деревья, помогать животным и птицам, но и знать, что их родители работают на предприятии, где заботятся о природе на деле.

Не остаются без заботы и братья наши меньшие. Волонтеры «Транснефти» совместно с экологами шефствуют над популяциями диких животных - заповедных зубров, дальневосточных тигров, восстанавливают численность редких видов птиц и исследуют пути их миграции. Оказавшимся на улице домашним животным в приютах привозят корм, лекарства, помогают ремонтировать вольеры.

Памяти павших, во имя живых

Сенсацией для брянских историков и краеведов стала находка волонтерским поисковым отрядом «Дружба» шрифтов фронтовой газеты «На разгром врага». Они были укрыты в лесу при отступлении наших войск в 1941 году и до прошлого года считались утраченными. Краеведы определили даже номера фронтовой газеты, напечатанные с помощью этих шрифтов.

- В отряде десять человек, - говорит командир «Дружбы» Игорь Петров. - Все с опытом поисковой работы. Нас объединяет любовь к истории и желание увековечить память о близких, которые погибли, защищая Родину.

Среди других крупных находок отряда - самолет Як-1, сбитый в боях под Брянском в 1941 году. Его нашли на глубине более трех метров в болоте. Сохранившая часть оборудования передана в областные и школьные музеи. Благодаря кропотливой архивной работе удалось проследить боевой путь летчика, выжившего в том бою, вплоть до его гибели в 1943 г. под Ржевом.

Фрагменты самолёта, найденного на месте боёв. Фото: Пресс-служба «Транснефти»

Наиболее важной задачей участники волонтерских отрядов «Транснефти» из Брянска, Нижнего Новгорода, Казани считают захоронение советских воинов, погибших на полях сражений и не похороненных с почестями до сих пор.

В международной экспедиции «Ржев. Калининский фронт», организованной в этом году Российским военно-историческим обществом, участвовал и отряд «Дружба». Его члены обнаружили останки 40 из 400 бойцов Красной армии. В день памяти и скорби 22 июня на российско-белорусской границе встретились жители Брянской и Могилевской областей. В торжественной обстановке поисковики передали родственникам погибшего красноармейца - уроженца Белоруссии Трофима Макеева - личные вещи и землю с места боя.

Участники казанского военно-патриотического отряда «Транснефти» «Выстрел» каждый год выезжают в Волгоградскую область на места боев Сталинградской битвы. Там сражалась 120-я стрелковая дивизия, сформированная в Казани. Многие из них числятся пропавшими без вести. Поисковики делают все возможное, чтобы выполнить долг перед павшими солдатами и вернуть им имена.

- За каждым найденным предметом стоит история чьей-то судьбы, - отметил командир отряда Дмитрий Юдин. - Помнить о прошлом своего народа, осознавать и ценить величие героического подвига простых солдат, сражавшихся за нашу Родину. Эти слова не должны быть пустым звуком.