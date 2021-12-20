«Возможны варианты»: В Кремле прокомментировали размещение ядерного оружия в Белоруссии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Первыми про ядерное оружие в Белоруссии заявили в МИД республики. 18 декабря, в субботу, министр иностранных дел страны Владимир Макей сообщил, что его правительство готово к такому шагу, если почувствует угрозу со стороны НАТО.

- Это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши, - заявил Макей.

В Кремле прокомментировали слова министра.

- Ни для кого не секрет, что размещение различного вида вооружений у наших границ, которые могут представлять для нас опасность, потребует принятия соответствующих шагов, чтобы сбалансировать ситуацию. Здесь возможны самые разные варианты, - сказал журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

О ядерном оружии в Белоруссии в конце ноября говорил и сам Александр Лукашенко. Главное и единственное пока условие для перемещения ракет – появление атомных бомб в Польше.

О такой возможности, кстати, в НАТО уже заявили.

- Германия может решать, должно ли быть вооружение на ее территории, но альтернатива этому — ядерное оружие в других европейских странах, в том числе к востоку от Германии, - сообщил журналистам 19 ноября генсек альянса Йенс Столтенберг.