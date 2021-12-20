На Украине объяснили, почему страна не в НАТО и не будет там

На Украине поняли, почему она не только не вступила в НАТО до сих пор, но и не вступит в будущем. Фото: Нигина БЕРОЕВА

На Украине поняли, почему она не только не вступила в НАТО до сих пор, но и не вступит в будущем. Не потому что Россия против, и не потому, что страны самого альянса не желают ее там видеть, отделываясь обещаниями. Дело в самой Украине. В ее независимости.

Журналисты ресурса "Страна.уа" определили, что вступление Украины в НАТО противоречит основополагающему документу объявления Незалежной, собственно, незалежной – Акту провозглашения независимости.

- Внеблоковый статус лежит в самой основе государственности Украины. Когда 16 июля 1990 года Верховный Совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины, то в разделе "Внешняя и внутренняя безопасность" было четко указано: "Украинская ССР торжественно провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, не участвующим в военных блоках", - пишет "Страна".

В принятом 24 августа 1991 года Акте провозглашения независимости Украины именно эта Декларация провозглашена основанием для объявления о независимости Украины.

- В итоге все основные документы, на которых базируется создание и само существование Украины как государства, основаны на Декларации о суверенитете Украины 1990 года, который запрещает государству вступать в какие-либо военные союзы. Поскольку НАТО является военным и политическим союзом, то вступать в него тоже запрещено, - заключают эксперты ресурса.

Да бросьте вы, коллеги, искать черную кошку в темной комнате! Она давно выскочила из этой комнаты, и ее там нет. Нет, мы безусловно приветствуем такое желание и целиком и полностью разделяем его, поскольку мир без Украины в НАТО станет немного более предсказуемым и спокойным. Но вот только не надо путать причины и последствия.

Начнем с того, что внеблоковый статус у вас был прописан и в Конституции, и что, сильно это помешало переделать ее, вписав в Конституцию в качестве главных государственных приоритетов вступление в Евросоюз и в НАТО? Абсолютно не помешало. Ничему и никому. Собрались так называемые депутаты и проголосовали.

Тем более, где та УССР, Верховный Совет которой голосовал за эту Декларацию. Нет ее, ушла в историческое небытие. Для самой Украины, прежде всего. Тем более, что в Киеве не раз заявляли, что нынешняя Украина не является преемницей УССР.

Бросьте, вы не в НАТО и не будете там по одной простой причине - вы там никому не нужны. Вас там не ждут, поскольку хлопот от непредсказуемым скакуасов гораздо больше, чем профита. Не говоря уже о том, что нынешняя Украина не в силах поддерживать свое членство в альянсе в финансовом отношении, а платить за нее никому не улыбается. Тем более, воевать. Руководством НАТО вам уготовано быть расходным материалом в войне с Россией, в которой сами они участвовать не хотят.

И последние переговоры, которые президент Зеленский 16 декабря провел в Брюсселе с руководством НАТО, лишь подтвердили это.

- Там все было очень хорошо, позитивно, - подвел итоги переговоров Зеленского с генсеком НАТО Столтенбергом глава МИД Украины Дмитро Кулеба, но проговорился. - Единственный недостаток, скажу честно: год, когда Украина станет членом НАТО, нам не сказали. Хотя мы спрашивали.

Может хоть десять раз еще переделать и переголосовать и Декларацию, и Акт о незалежности – для чемодана без ручки это ничего не изменит.