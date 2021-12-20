ВКонтакте встретит Новый год с пользователями: на праздничном шоу выступят «Руки вверх» и «Ленинград»

Праздничное шоу «STAR Трек. Новый год ВКонтакте» пройдёт в сообществе «Официальные страницы». Его можно будет посмотреть и на уличных экранах в центре Москвы: на фасадах кинотеатра «Октябрь» и гостиницы «Космос», а также на Таганской площади. Концерт начнётся 1 января в 17:00 — зрителям не придётся выбирать между хитами от артистов и застольем с друзьями.

Ведущими шоу станут Владимир Маркони и Алла Михеева, а выступят в нём артисты, которых часто слушают ВКонтакте. Например, дуэт HammAli & Navai, чья «Птичка» стала треком года в VK Музыке, а также Big Baby Tape — релиз BANDANA I, который он записал с Kizaru, попал в топ-10 альбомов. Свои хиты исполнит и группа «Руки вверх!», которая запомнилась зажигательным выступлением на онлайн-фестивале VK Fest в мае 2020-го. Также выступят исполнители, которые набирают популярность прямо сейчас: ESMI и Constantine.

ВКонтакте подготовила для зрителей особенные сюрпризы: на сцену выйдет группа «Ленинград», а Сергей Шнуров представит свой новый проект «Зоя». На шоу с темой «STAR Трек» не обойтись без привета из космоса: с Новым годом пользователей ВКонтакте поздравят прямо с МКС.

В праздничном концерте примут участие и блогеры. В VK Звонках они пообщаются и сыграют в игры со своими поклонниками. Карина Кросс и Женя Ершов проверят свою интуицию, Ваня Дмитриенко попробует узнаваемо сыграть популярные треки на нестандартных инструментах, а ведущие шоу Владимир Маркони и Алла Михеева выяснят, кто из них лучший в «Крокодиле».

Зера Черешнева, директор по стратегическим проектам ВКонтакте:

«В первый день нового года многие смотрят ностальгические фильмы и доедают салаты. Но мы любим менять привычки: поэтому решили создать новую традицию в digital-мире и подарить зрителям альтернативный праздник. Каждый сможет в расслабленной обстановке послушать топовых артистов социальной сети ВКонтакте и погрузиться в космическую утопию».

Праздник не обойдётся без подарков: зрители концерта смогут получить уникальный набор стикеров с новогодней ёлкой. Часть — за просмотр шоу, часть — если будут внимательны и соберут кодовое слово.

Весь декабрь ВКонтакте подводит итоги года по разным направлениям. В специальном разделе (vk.com/2021) можно узнать, каким был 2021-й для пользователей ВКонтакте. Например, аудитория стала уделять больше внимания космосу — поэтому в рейтинге самых упоминаемых тем и персон года появилась специальная номинация «Просто космос».