Не нужно отпрашиваться на работе: зарегистрировать права на недвижимость можно будет через Госуслуги

Правительство продолжает расширять возможности единого портала госуслуг. Фото: Shutterstock

Правительство продолжает расширять возможности единого портала госуслуг. Со следующего года на портале станут доступны еще более 100 региональных сервисов. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Об этом он сообщил в понедельник на совещании со своими заместителями.

Новые сервисы будут предназначены как для граждан, так и для бизнеса. Как пояснил Мишустин, раньше такие сервисы были доступны лишь на онлайн-площадках самих регионов и сайтах профильных ведомств. А многие услуги и вовсе не предоставлялись в электронной форме. По словам Мишустина, речь идет о некоторых пособиях на детей, о проведении техосмотра автомобилей, приеме деклараций по налогу на доходы физических лиц, предоставлении выписки из государственного лесного реестра, получении различных лицензий и разрешений.

- В том числе - регистрация прав на недвижимость. Это удобно: тем, кто купил дачу или участок, не нужно будет лишний раз отпрашиваться на работе, чтобы поехать для оформления документов в другой город, - пояснил Мишустин.

Кроме того, регионы по своему желанию смогут разместить на едином портале дополнительные услуги. Например, услуги по аттестации педагогов региональных, муниципальных и частных школ, признанию гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, предоставлению бесплатного жилья, согласованию перепланировки в квартире, выдаче разрешений на капитальное строительство и ввод объекта в эксплуатацию.

На совещании также обсуждали нацпроект «Безопасные автомобильные дороги». Работа по этому нацпроекту идет уже третий год. Как рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, правительство намерено выполнить все показатели нацпроекта к концу 2023 года. По его словам, особое внимание будет уделено аварийным мостам, а также дорогам в регионах - их должны довести до общероссийского норматива.

- Кроме того, заканчиваем работу по формированию сети опорных дорог. Не менее 138 тыс. км дорог должны соответствовать самым высоким требованиям до конца 2024 года, - сказал Хуснуллин. Он напомнил, что опорная сеть охватывает 103 млн человек.

- Не только федеральные дороги, но и наиболее значимые региональные будут увязаны в одну сеть, - отметил Хуснуллин.