Как звезды отгуляли дни рождения: Федорова свозила подруг в Сочи, Летучая порыбачила в США за пару миллионов, а Боярской подарили портрет

Летучая рыбачит в Майам Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Пандемия не отменила звездные праздники. Правда многие стали веселиться в ином формате. Рассказываем, как знаменитости отгуляли личные праздники.

Оксана Федорова устроила на свой 44-й день рождения девичник. Телеведущая отвезла подруг в Сочи: мини-путешествие напоминало веселое приключение. Настроение у подруг было отличное: общий трансфер из аэропорта, прогулки по живописной местности, салон красоты, праздничный ужин в ресторане, экскурсия, баня в горах – праздничная программа была насыщенная. Компанию Федоровой составили четыре подруги: «Как хорошо, когда есть подруги, готовые сорваться с тобой, когда тебе приходит в голову сумасшедшая идея отправиться в другой город отмечать день рождения. Девочки, люблю вас! Выходные удались на славу». А до этого Оксана отметила праздник в семейном кругу.

Оксана Федорова с подругами погуляла в Сочи Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Светлана Дружинина отметила с близкими и друзьями 86-й день рождения в формате «квартирника» в своем загородном доме. Народная артистка завершает работу над фильмом «Гардемарины 1787», поэтому среди гостей были артисты и члены команды этого проекта. Давний друг семьи Дружининой – актер Дмитрий Харатьян и играл на гитаре, и пел. Всей компанией исполняли народные хиты из фильма про гардемаринов – про «судьбу и родину, которые едины». Праздничный букет от семьи Харатьяна отличался от других – Дмитрий преподнес Светлане Сергеевне ландыши. Естественно, что рядом с Дружининой был супруг Анатолий Мукасей, сын Михаил Мукасей и невестка Екатерина Гамова. Светлана Сергеевна осталась довольна форматом праздника: «Было по-домашнему уютно и тепло, были добрые друзья и весь вечер была музыка. Спасибо, родные мои, что окружили меня заботой и любовью в этот сказочный зимний вечер. День рождения – день начала нового этапа и я верю, что все мы будем жить долго и счастливо!» Гостья именинницы Светлана Бондарчук верно охарактеризовала Дружинину: «Красивая, смелая, честная и всегда молодая!»

Квартирник Светланы Дружининой — именинница с мужем, сыном, Светланой Бондарчук, Дмитрием Харатьяном Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Елизавета Боярская получила первые поздравления в полночь от коллег. Боярская радовалась снегу в Санкт-Петербурге и даже спела «Опять метель». Актрисе 20 декабря исполнилось 36 лет. Потом были подарки от близких. Боярская поделилась семейными кадрами: «Первыми поздравили мама с папой, дети и любимый муж – подарил роскошный букет». Старший сын нарисовал имениннице ее портрет: 8-летний Андрей постарался и вышло убедительно похоже.

Елизавета Боярская с букетом от мужа Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сын Андрей подарил Боярской портрет — рисовал сам Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Елена Летучая отправилась праздновать 43-й день рождения в Майами. И осталась там отдыхать еще на пару недель в компании мужа юриста Юрия Анашенкова. Девиз праздничного отдыха от Летучей: «Никакого шампанского, только спорт!» Летучая с мужем увлечены серфингом, рыбачат с яхты, купаются, устраивают пикники. Из всех декабрьских именинников самый затратный отдых вышел у телеведущей Летучей. Билеты на одного человека из Москвы до Майами и обратно в бизнес-классе стоят 800 тыс. руб. Пару недель комфортабельного отдыха еще несколько миллионов рублей. Праздник на теплом американском курорте – дорогое удовольствие. В Майами сегодня +26 градусов.