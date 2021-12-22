ERSO делает ставку на «цифру»

Горан Малбашич, генеральный директор холдинга ERSO

Об этом в интервью КП рассказал генеральный директор холдинга Горан Малбашич.

-Какая задача стояла перед ERSO в этом году? Оправдались ли ожидания?

-В состав холдинга вошли московский и уфимский трансформаторные заводы и два зарубежных актива, выпускающие оборудование для производства трансформаторов. Задача состояла в том, чтобы не «зацикливаться» на трансформаторах, а развивать всю номенклатуру электротехнического оборудования.

Для этого мы использовали продукцию наших партнеров, параллельно развивая каналы продаж как в России, так и за рубежом. Можно сказать, что в этом году исключительно трансформаторный бизнес мы перевели в мультипродуктовый. В частности, с корейской компанией Hyosung достигнута договоренность о локализации на базе уфимского завода элегазовых выключателей.

В рамках соглашений с Нyosung и Hyundai занимаемся продвижением высокотехнологичного электротехнического оборудования.

Конечно, продолжим развивать и трансформаторное направление. Например, уфимский завод набирает обороты в сегменте среднеразмерных трансформаторов 220-330 кВ, в будущем он начнет выпускать и маленькие трансформаторы среднего напряжения. Сейчас завод не загружен. На протяжении следующих 2-3 лет мы должны реализовать его производственный потенциал.

Ожидания оправдались, но старт оказался тяжелым. Потому что трансформатор – материалоемкий продукт, из-за чего добавленная стоимость получается достаточно низкая. Поэтому один из главных пунктов нашей стратегии – перенести акцент на продукцию, основу добавленной стоимости которой составляет интеллектуальная деятельность, то есть программирование и проектирование. Это релейная защита, АСУ ТП (автоматизированные системы управления технологическим процессом – прим. ред.). В этом смещении от материалоемкого производства в сторону цифровизации мы видим потенциал увеличения капитализации компании и ее прибыльности.

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Если коротко, то наша стратегия выглядит так: 2021-22 годы - создание каналов продажи частично своей продукции, частично продукции партнеров. 2022-й – локализация собственных продуктов и выход на рынки. Нам нужен один год, чтобы создать свои продукты, протестировать и предложить рынкам. И 2023-й – интеграция собственных решений в собственные же продукты, и связанное с этим увеличение эффективности производства, добавленной стоимости и в целом – прибыльности холдинга.

-Каких финансовых результатов достиг холдинг?

-В этом году мы получили 100 млн. долларов выручки. Это 6-7 млрд. рублей. А в следующем году выручка будет зависеть от сценария стратегии, который будет принят советом директоров. Плановая выручка может быть в несколько раз больше, в одном из сценариев - даже в 10 раз.

-С какой целью приобретены зарубежные заводы?

-Швейцарский завод «Tuboly» и итальянский завод «LAE» имеют много клиентов во всем мире. И поэтому, во-первых, мы рассматриваем возможность использовать их каналы продаж для продвижения и расширении нашей продукции. Во-вторых, зарубежные заводы не производят некоторые продукты и передают их производство на аутсорсинг другим предприятиям. Эту номенклатуру мы сделаем дешевле. И к тому же обеспечим загрузкой наши же заводы.

-Как холдинг мобилизует интеллектуальные ресурсы?

-ERSO – это открытая и быстроразвивающаяся платформа. В том смысле, что наша идеология привлекает людей с инновационным мышлением. Большие компании обычно очень закрыты к инновациям: они живут в своем мире, имеют свое понимание, что и как делать. Поэтому проникнуть в них талантливым людям и стать частью команды очень сложно.

Мы же, наоборот, хотим привлекать и поддерживать людей с интересными идеями, которые будут вместе с нами делать что-то полезное. Мы будем создавать больше инновационных лабораторий: работа каждой будет связано с каким-то определенным направлением деятельности. Первый шаг – лаборатория, второй - пилотный проект с привязкой технологии к якорному заказчику. В рамках пилотных проектов мы доказываем справедливость и обоснованность технологических решений. Если это проходит, то начинаем действовать либо по лицензии, либо в кооперации с разработчиком.

С ведущими энергетическими вузами мы создали ERSO университет. Тем самым мы хотим привлекать больше талантливых студентов на стажировку. Первые студенты ее уже проходят. В следующем году хотим установить контакты с ведущими вузами мира и начать обмен специалистами. Смысл в том, чтобы быть открытыми, давать возможность расти и реализовываться всем. И на этой волне вместе подниматься.

-Как скоро запустите массовую цифровизацию?

-У нас сформированы команды людей, которые благодаря 20-30 летнему опыту работы в отрасли способны заниматься этим уже сейчас. Так что интеграция системных решений в продукцию сторонних производителей – это одна из задач, поставленных нам уже на 2022 год. Конечно, это не фундаментальные изобретения, а решения, которые шаг за шагом улучшают характеристики существующей электротехнической продукции и повышают ее добавленную стоимость.

-Если будет принято решение об укрупнении холдинга, то в следующем году к нам присоединятся еще несколько компаний-стратегических партнеров, у которых есть продвинутые эффективные технологии.

-Каковы точки роста внутреннего рынка?

-Они разные. Например, есть крупные промышленные компании, которым интересны решения «под ключ» с последующим сервисом. Для них это непрофильная деятельность, поэтому проще нанять компанию, которая бы и поставляла, и налаживала, и обслуживала все электротехническое оборудование. Несколько договоров мы заключили.

Кроме того, перспективны программы лизинга больших трансформаторов. Это избавляет потенциальных заказчиков от значительных капитальных расходов. Сейчас ведем переговоры с рядом потенциальных клиентов.

-Какие факторы помогут холдингу закрепиться на зарубежных рынках?

-В мире для любой крупной компании критичный вопрос – огромные накладные расходы. В производстве шкафов нам конкурировать с Индией или Китаем будет невозможно. Но зато можно конкурировать в рамках интеллектуальной добавленной стоимости.

В низкой стоимости разработки - главное конкурентное преимущество России. Тем более, что по интеллектуальному уровню и, самое главное, универсализму, российские разработчики даже превосходят западных, потому что те заточены на выполнение узких задач. Правда, у наших тоже есть проблема, которую надо решать: они зачастую разрабатывают «Роллс-Ройс», тогда как нужны «Жигули», то есть продукт с заданной стоимостью и параметрами под определенный рынок.

-Кто потенциальные заказчики?

-Например, Индия. Да! Страна, которая считается кузницей программистов и айтишников, испытывает катастрофический их дефицит в электротехнической отрасли. Я много времени провел там и хорошо знаю ситуацию. Кстати, еще одно преимущество нашего холдинга перед другими компаниями – в глубоком понимании экспортного рынка. Потому что мы там были, работали и знаем менталитет. Например, индусы - хорошие переговорщики, но когда они видят, что ты прекрасно ориентируешься в местной ситуации, то прекращают попытки навешать лапшу на уши.

Лично я проехал по Таиланду, недавно вернулся из Саудовской Аравии. Крупнейший заказчик Saudi Electricity Company - это аналог наших Россетей. У них такие же проблемы, как и в Индии. Был в Нигерии, Сербии – тоже есть работа для нас. И везде это интересно, потому что не хватает инженерных кадров. Дальше – Казахстан, Киргизия и Узбекистан, которые тоже заинтересованы в цифровизации, потому что у них шкафы и ячейки из Индии имеются, а цифровой релейки и АСУ ТП нет.

Так что у нас есть не просто потенциал, а прекрасный шанс продемонстировать работу российских технологий в других странах. Сейчас это пока пилотные проекты. Но после того, как они продемонстрируют эффективность, мы получим более крупные заказы и потом уже станем готовить местные команды инженеров, которые будут поддерживать эти проекты.

И еще - локализация производства. Мы с учетом нашего опыта готовы помочь в этом. Например, когда российское подразделение АВВ, которое я возглавлял с начала 2000-х, предложило развивать здесь цифровую релейную защиту и АСУ ТП, ни одна российская компания не владела такой технологией.

Она была в 36 раз дороже той, которая применялась в то время, но нам удалось убедить «Мосэнерго» в ее эффективности и реализовать с ним совместный проект. Сегодня, почти 20 лет спустя, никто даже не спрашивает, на какой технологии надо делать релейную защиту и АСУ ТП. И еще мы способствовали созданию и развитию 6 крупных российских производителей, которые сформировали рынок цифровой релейной защиты и АСУ ТП.

То же мы хотим сделать и в других странах – помочь создать локальных производителей которые тоже будут развиваться на рынке вместе с нами. Например, есть программа «Делай в Индии». Мы хотим стать частью этой программы, создавать в этой стране предприятия, которые по сути являлись частью холдинга ERSO. Я уверен, что высокотехнологичная продукция под этим брендом появится на зарубежных рынках в ближайшие годы.