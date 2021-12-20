Григорий Лепс официально развелся со второй женой

Все вопросы урегулированы в досудебном порядке Фото: Михаил ФРОЛОВ

Григорий Лепс развелся с женой мирно и без скандалов. Певца и Анну Шаплыкову развели на одном из мировых участков города Москвы. Кажется, этот развод станет примером того, как можно расставаться быстро и без лишних хлопот.

Заявление о расторжении брака поступило от жены Григория Лепса 16 ноября. А сегодня, 20 декабря, пару официально развели после 20 лет брака. "В судебном заседании присутствовал только представитель истца. От ответчика в суд поступило согласие на расторжение брака", - цитирует "СтарХит" представителя пресс-службы судебного мирового участка №364 района Хамовники.

Ни о каком разделе имущества, а тем более троих совместных детей речи на этом заседании не шло. Все вопросы теперь уже бывшие супруги урегулированы в досудебном порядке.

Ни Лепс, ни Анна Шаплыкова свое расставание никак не комментируют. Известно лишь, что их решение - обоюдное, взвешенное и окончательное. Причиной стал кризис в отношениях. Инициатором разрыва стала именно вторая жена артиста.

Судя по всему оба тяжело переживают семейную драму. Ведь любой развод - это стресс, даже если это происходит по обоюдному согласию и в полном спокойствии. Анна удалила свой аккаунт, а Григорий хоть на публике и держится спокойно, на деле переживает бурю эмоций. С ним даже случился гипертонический криз. Вокалист угодил в больницу, где его выхаживали врачи. "У меня был гипертонический криз. Не очень сильный, но я все-таки решил лечь в больницу. Меня прокапали, все в порядке. С сердцем все в порядке, с сосудами тоже. Такое бывает, когда человек срывается. Я имею ввиду физически - слишком много работы, слишком много всего того, что я делал, чтобы быть на плаву", - говорил певец.

Напомним, Григорий Лепс познакомился с Анной Шаплыковой в 2000 году в ночном клубе, где день рождения мужа праздновала Лайма Вайкуле. На вечеринке артист заприметил 29-летнюю блондинку, которая была на подтанцовке у звезд. Свадьбу влюбленные сыграли в 2003 году, когда первой общей дочери исполнился один год.