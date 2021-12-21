«Еда во благо»: в России предоставят продукты нуждающимся

Волонтеры Фонда продовольствия РУСЬ.

Продолжающаяся пандемия нанесла серьезный удар по многим российским семьям, и в первую очередь – по тем, где растет много ребятишек. Кто-то лишился части дохода, кто-то потерял работу, а некоторые семьи и вовсе остались без единственного кормильца. Мер соцподдержки, увы, хватает не всем и не всегда. И тогда на помощь приходят неравнодушные – как благотворительные фонды, так и социально ответственный бизнес. С начала декабря этого года в России началась масштабная совместная программа глобального фонда PepsiCo Foundation и Фонда продовольствия «Русь». В рамках проекта планируется поддержать семь тысяч семей в 10 регионах страны: Московской, Ленинградской, Воронежской, Ростовской, Владимирской, Липецкой, Омской, Нижегородской, Новосибирской областях и Краснодарском крае.

Раздача еды и продовольственные карточки

На поддержку нуждающихся в России фонд PepsiCo Foundation выделил грант в размере около 11 млн рублей. Программа в первую очередь направлена на предоставление продуктов питания – всего планируется раздать более 250 тысяч порций еды.

Кроме того, PepsiCo Foundation поддержит проект Фонда продовольствия «Русь» – «ПРОДкарта». Его суть проста: малоимущим семьям предоставляются карты, на которые фонд ежемесячно перечисляет баллы, эквивалентные 1000 рублей. Благополучатель имеет возможность использовать бонусы по карте для оплаты товаров в магазинах X5 Group. Пользоваться такими картами можно три месяца подряд.

PepsiCo Россия и Фонд продовольствия «Русь» уже почти десять лет реализуют программу «Еда во благо», чтобы обеспечить продуктами нуждающиеся семьи в России.

– Во всем мире PepsiCo стремится к построению устойчивой системы продовольствия – от практик восстановления земледелия до создания экономики замкнутого типа и переработки упаковки. Еще одно важное направление – это борьба с голодом. Программа «Еда во благо» помогает получить питание пожилым, нуждающимся и тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации, – рассказала руководитель направления КСО и благотворительности PepsiCo Россия и СНГ Ольга Каверина. – Например, к 2022 году планируется раздать 25 миллионов порций еды по всей Европе. Мы рады, что Россия стала одним из участников этой масштабной инициативы. Мы хотим помочь тем, кто нуждается в продовольственной помощи.

«Поможем наиболее нуждающимся»

Фонд продовольствия «Русь» – всероссийская благотворительная организация, первый в стране «банк продовольствия», помогает социально незащищенным россиянам. Фонд уже почти десять лет работает с компанией «PepsiCo Россия» по технологии фудшеринга, помогает раздавать бесплатную продукцию компании нуждающимся семьям во многих регионах страны.

– С учетом того, что все дорожает, а ситуация с пандемией остается напряженной, потребность в базовой продовольственной помощи сейчас крайне велика, – отмечает президент Фонда продовольствия «Русь» Юлиа Назарова. – Среди наших благополучателей есть семьи, которые серьезно пострадали от COVID-19, лишились единственного кормильца. Безусловно, мы постараемся помочь в первую очередь наиболее нуждающимся с помощью компании PepsiCo и PepsiCo Foundation. Это наш давние партнеры, мы реализуем ряд совместных проектов, и сферы нашего сотрудничества, в том числе через грантовые программы, постоянно расширяются.

Помощь всегда в цене

Практика показывает – такая помощь и поддержка, даже самыми базовыми продуктами, всегда приходится кстати.

– Мы регулярно получаем продуктовые наборы от Фонда «Русь». Такая помощь всегда очень нужна. В наборы входят продукты ежедневного рациона: крупы, макароны, подсолнечное масло, консервы, чай. По программе «ПРОДкарта» мы дополнительно имеем возможность приобрести фрукты, овощи и те продукты, которые нам нужны в данный момент. А сэкономленные деньги можем потратить на покупку игрушек для детей, – прокомментировала многодетная мама из Ленинградской области Антонина Осипова.

КСТАТИ

В России идет подготовка еще к одному проекту PepsiCo Foundation. Он направлен на развитие профессиональных навыков людей, потерявших работу во время пандемии.