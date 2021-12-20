Конструктор суперкара и малыш Йода: что россияне подарят детям на Новый год

В декабре 2021 года на игрушки приходится 6 % покупок на Маркете. Это один из самых популярных видов товаров на всём маркетплейсе накануне Нового года — больше заказов только в разделе «Косметика, парфюмерия и уход».

Топ категорий игр и игрушек — это конструкторы, настольные игры и игровые наборы и фигурки.

Топ-10 категорий игрушек и игр

Для каждой категории показаны самые популярные модели

Конструкторы

LEGO McLaren Senna GTR

LEGO Jeep Wrangler

LEGO Monster Jam Grave Digger

Настольные игры

Mattel Uno

Jivu Group «Сделка на любовь»

Стиль жизни «Коварный Лис»

Игровые наборы и фигурки

Mattel Star Wars «Малыш Йода»

My Little Pony «Поющая Санни»

ZURU «Хома Хомбургер»

Мягкие игрушки

Играмир «Крош из Смешариков»

Basik & Co игрушка-подушка «Кот Басик»

Синяя акула (100 см)

Куклы и пупсы

L. O. L. Surprise! OMG Dance B-Gurl

Barbie Dreamtopia Rainbow Magic

L.O.L. Surprise Hairgoals «Вторая серия»

Роботы и трансформеры

Mattel Star Wars «Малыш Йода»

Club Petz «Кошка Бьянка с клубком»

1 TOY «Щенок-робот Дружок»

Машинки и техника

Набор Mattel Hot Wheels 10 в масштабе 1:64

Набор Mattel Wheels Color Shifters в масштабе 1:64

Набор Mattel Hot Wheels 3 в масштабе 1:64

Игрушечное оружие и бластеры

Бластер Nerf Fortnite BASR-L

Бластер Nerf Elite 2.0 Commander RD-6

Бластер Nerf Elite 2.0 Shockwawe RD-15

Развивающие игрушки

Fisher-Price «Учёный щенок»

Fisher-Price «Танцующий ленивец»

Alilo «Умный зайка»

Радиоуправляемые игрушки

Внедорожник Remo Hobby Smax

Вездеход Monster Jam Megalodon

Внедорожник Rastar Mercedes G55 AMG

По данным Яндекс.Маркета, 1–19 декабря 2021

В самой популярной категории безоговорочное лидерство у бренда LEGO: в список десяти самых покупаемых конструкторов на Маркете входят исключительно его модели. Более того, конструкторы под этим брендом целиком занимают и общий топ-3 самых продаваемых игрушек на маркетплейсе.

• Самая продаваемая игрушка на Маркете в декабре 2021 года — конструктор LEGO Technic McLaren Senna GTR (средняя цена — 3 714 рублей).

Средняя стоимость покупаемых под Новый год конструкторов составила 4 500 рублей (в декабре 2020 года — 3 357 рублей). Они остаются самой дорогостоящей категорией в топе продаж. Средняя стоимость настольной игры — 1 627 рублей (в декабре 2020 года — 1 090 рублей), фигурки — 2 353 рубля (1 609 рублей).

• Самый дорогой товар находится на 20 месте в общем топ-100 самых популярных игр и игрушек — это конструктор LEGO Lamborghini Sian (средняя цена — 32 393 рубля);

• Самый дешёвый товар в общем топ-100 — поп-ит «Антистресс» (38 рублей).

Заметное изменение в топе моделей игрушек — рост популярности персонажа фантастического сериала «Мандалорец», получившего известность под именем «малыш Йода». Он вышел в лидеры сразу в двух категориях, став самым раскупаемым детским роботом и игровой фигуркой.