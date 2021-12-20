Автопилот Tesla доставил рожающую американку в больницу

В итоге младенец появился на свет прямо в салоне «Теслы»

Вообще-то Йиран и Китинг Шерри из Филадельфии заранее договорились, как назовут новорожденную дочку. Но после всего случившегося всерьез задумались, не наречь ли малышку Тесс — в честь электромобиля «Тесла» (Tesla), который в прямом смысле помог ей появиться на свет.

Роды у Йиран начались неожиданно. Как-то утром муж усадил старшего ребенка в машину, чтобы отвезти его в школу, и зашел на минутку в дом, чтобы обнять жену на прощание, но у той, как оказалось, отошли воды. Решили добираться до роддома своим ходом. Китинг помог жене устроиться на заднем сиденье семейной «Теслы», сообщает Inquirer.

Вообще-то до больницы, где уже ждали роженицу, было минут 20, но, напомним, все происходило в утренней час пик, так что улицы оказались забиты машинами. Через какое-то время Китинг понял, что должен быть с женой, и включил на автомобиле автопилот. Электрокар достаточно умен, чтобы по выстроенному маршруту прибыть в пункт назначения, соблюдая правила дорожного движения и лавируя между другими машинами. Вместо того, чтобы крутить руль, Китинг держал за руку Йиран, которая корчилась в схватках, и пытался успокоить старшего сына, который стал свидетелем всей сцены, можно сказать, из первого ряда.

В итоге младенец появился на свет прямо в салоне «Теслы». Когда электрокар со всеми пассажирами добрался-таки до роддома, акушерки выбежали прямо ко входу и перерезали пуповину на месте. И младенец, и мать ребенка, несмотря на необычные обстоятельства чувствовали себя нормально. Единственное необычное, что ждало эту семью после родов, так это вопросы от медперсонала: «А это вы родили в машине?»