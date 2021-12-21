Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров: «Я стараюсь становиться на место простого человека»

Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области

Это уже одна из российских традиций - в конце уходящего года проходит традиционная Большая пресс-конференция Владимира Путина (в этом году она состоится 23 декабря). В преддверии этого губернаторы проводят прямые линии с жителями своих областей. Кто-то ограничивается, например, исключительно соцсетями. А вот в Волгоградской области прямая линия губернатора Андрея Бочарова проходила в прямом эфире местного телевидения. И внезапно попала в топы федеральных новостей.

Рассказывая о проблемах транспортной доступности острова Сарпинский (это самый необычный район Волгограда - около 1 тысячи человек проживают на хуторах на острове посреди Волги, - Авт.), губернатор произнес что-то похожее на неформатное слово. За это зацепились, разнесли по интернету, похихикали. Впрочем, на самом деле в течение трех часов разговор шел о самых серьезных вещах, темах, которые реально волнуют всех жителей Волгоградской области.

БЕЗ ПОДСКАЗОК И ШПАРГАЛОК

Прямая линия Волгоградского губернатора шла в эфире ГТРК «Волгоград-ТРВ» 3 часа 16 минут. За это время Андрей Бочаров ответил на 39 вопросов. Причем, жители области имели возможность задавать их в разных форматах. Например, напрямую рассказать через включения по видеосвязи жители разных городов и районов. Также желающие могли прислать вопросы на сайт телекомпании и ЦУР - Центра управления регионом. Плюс по ходу эфира с губернатором из студии общались общественники и эксперты.

В общей сложности было принято и обработано более 3000 обращений. Главные темы - здравоохранение, развитие территорий, благоустройство, дороги, ЖКХ, экология.

На все эти вопросы Бочаров отвечал предметно, честно, простым языком. Многие отметили, что губернатор глубоко погружен в проблемы области - отвечает четко, без подсказок и шпаргалок.

«ВОПРОС ЖИЗНИ И СМЕРТИ»

Прямая линия вполне ожидаемо началась с темы здравоохранения и борьбы с коронавирусом.

- Прошу жителей прийти и провакцинироваться. Этот вопрос касается жизни и смерти, - отметил губернатор.

Андрей Бочаров рассказал о своем личном опыте - несколько месяцев назад привился от ковида сам, а затем и вся семья привилась.

Губернатор признал, что в системе здравоохранения еще предстоит решить немало вопросов. Но работа идет:

- Я стараюсь в своих решениях становиться на место простого человека. И если сказать, что в системе все хорошо, что все учтено и все выполнено - это не так. Встречи с людьми дают возможности принять решения по развитию системы здравоохранения.

1 МЛРД РУБЛЕЙ - НА РЕМОНТ ДОРОГ

Дороги, как известно, во все века актуальная тема. И сейчас, конечно, тоже. Но вот что интересно - во время нынешней прямой линии выяснилось, что масштаб проблемы постепенно сходит на нет. Если еще 5-7 лет назад жители Волгоградской области жаловались на качество крупнейших дорог региона, то теперь речь чаще всего идет о каких-то локальных участках. То есть, проблема системно решается. Так, с 2014 года в регионе построили и отремонтировали около 3000 километров дорог. Поэтому сейчас жителей больше волнуют проезды внутри дворов.

Губернатор сообщил, что миллионнику-Волгограду выделен 1 млрд рублей на программу ремонта внутриквартальных и внутридворовых дорог. Ее должны реализовать в течение ближайших трех лет.

Глава региона более трех часов общался в прямом эфире с жителями и предметно отвечал на их вопросы.

РАБОЧИЕ МЕСТА И «БЕЛОЕ МОРЕ»

Кстати, именно во время «Прямой линии» Андрей Бочаров впервые озвучил несколько принятых им стратегических решений. Так, губернатор сообщил, что промышленность Волгоградской области получит новый импульс для развития. Здесь совместно с Трубной металлургической компанией будет создан центр компетенций по нержавеющим и специальным сталям.

- Это моя мечта - чтобы центр компетенций по нержавеющим и специальным сталям находился в Волгоградской области. Это даст синергетический эффект. Это серьезная возможность не только по увеличению доходов в бюджет, но и тысячи новых рабочих мест.

Одна из самых крупных экологических проблем Волгограда - «Белое море» бывшего завода «Химпром». Так местные жители прозвали сеть прудов-накопителей, в которых еще в советские времена захоронили различные вредные отходы с производства. Губернатор сообщил, что на площадке «Химпрома» появится совместное российско-японское производство метанола, а вопрос «хвостов» будет решен.

- Белое море - язва на теле Волгоградской области, которая может доставить проблемы не только нашему региону, но и югу России, и всей России в целом. Для понимания: там 4 млн тонн, глубина залегания - 18-20 метров. Любая подвижка грунта приведет к непоправимым последствиям. Предложение Волгоградской области услышано. Мы в первом полугодии 2022 года полностью подготовим проект и начнем работать по включению его в госпрограмму.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ, КОТОРЫЕ СТАВИТ ПРЕЗИДЕНТ

Во время «Прямой линии» с губернатором поднимались и многие другие темы. Люди спрашивали о газификации, модернизации системы освещения далеких сел и водопровода. Губернатор отвечал по пунктам. Доходчиво. Четко.

Все болезненные темы на контроле, работа идет и будет продолжаться.

Волгоградская область сегодня является одним из позитивных примеров реализации на региональном уровне задач, которые ставит Президент России.

Что касается «неформатного слова», которое некоторые услышали во время одного из ответов Андрея Бочарова… Было или не было - уже второй вопрос. Как ни странно, это только добавило эфиру необходимую «живинку» и привлекло внимание. Вот о чем говорят цифры. Во время прямой линии с губернатором доля просмотра телеканала «Волгоград 24» выросла в 6 раз относительно обычных показателей. А повтор прямой линии и вовсе побил рекорд суточного телесмотрения регионального канала. То же самое и в интернете - на сайтах ГТРК «Волгоград-ТРВ, где также шла прямая трансляция, число зрителей увеличилось в 5 с лишним раз.

КСТАТИ

И о личном

Для многих Андрей Бочаров открылся как человек с новой стороны - когда отвечал на личные вопросы. Например, губернатора спросили, какой «новогодний» салат он считает более вкусным - оливье или селедку под шубой?

- Я люблю, как готовит моя жена. Вкусно то, что сделано с душой, с любовью. И вторая составляющая - хорошая компания. Тогда и обычный бутерброд будет очень вкусным.

Губернатора спросили - правда ли, что по ночам играет в хоккей?

- Не ночью, а скорее поздно вечером. Я определил для себя: надо 5-6 раз в неделю заниматься физкультурой, чтобы были силы решать самые сложные задачи.

ЭКСПЕРТЫ - О ПРЯМОЙ ЛИНИИ

«Владеет ситуацией и замов на помощь не зовет»

Олег МАТВЕЙЧЕВ, политолог:

«Прямая линия губернатора несомненно претендует на звание ключевого регионального события декабря или, если хотите, года. Такой диалог в финале года - явный сигнал самим жителям: впереди новый период, новые проекты и ваше мнение может повлиять на их реализацию. Видно, что выхолащивать эфир никто не собирался. Но и губернатор не теряется, он спокоен, уверен, владеет ситуацией и замов на помощь не зовет - видно, кто в доме хозяин».

Вячеслав ЧЕРЕПАХИН, председатель Волгоградского отделения Союза журналистов России:

«Мы увидели и услышали, что Андрей Бочаров компетентен во всех вопросах. У него системный подход к решению проблем. И он объяснил, что, как и где решается. Мы увидели не только губернатора Андрея Бочарова, но и человека».