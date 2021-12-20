У «Комсомолки» в Viber появился новогодний стикерпак

«Комсомольская правда» дарит пользователям уникальный набор стикеров

В Viber, одном из самых известных мессенджеров в России, появился новогодний стикерпак KP.RU. Мы придумали 20 забавных стикеров, чтобы вы могли поделиться с друзьями новогодним настроением и реагировать на последние новости.

В нашем стикерпаке вы найдете наклейки с милым тигром, символом наступающего года. Он поможет вам поздравить всех знакомых с Новым годом в Viber, отреагировать на события или просто поболтать. Скачать стикерпак можно по ссылке.

Будь тигром в новом году с KP.RU!

СПРАВКА КП

«Комсомольская правда» — крупнейший российский медиахолдинг. В этом году бренд отметил 96 лет. Мы ценим традиции, но при этом следуем главным трендам. «Комсомолка» всегда была вместе с читателями. Наши корреспонденты работают по всей стране. Следим за работой первых лиц государства, ездим в горячие точки и на равных общаемся с читателями, помогая решать насущные проблемы.

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