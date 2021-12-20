«Байден, не валяй дурака»: что будет, если США отвергнут российские предложения по безопасности

Конечно, никто не позволит Байдену «капитулировать» или «сдаться Путину в плен» (именно такие слова уже звучат в Конгрессе США). Фото: REUTERS

Проект соглашений по безопасности, которые недавно Москва отправила в Вашингтон, стал главной военно-политической сенсацией последнего времени. Наверное, со времен Сталина, Хрущева или Громыко Кремль и МИД не разговаривали с Западом в таком жестком, ультимативном и даже агрессивном тоне. У нашей дипломатии словно волчьи зубы прорезались.

Мы ведь как все минувшие 30 лет реагировали на продвижение НАТО к нашим границам? Стилистика была пластилиновой: «Это неприемлемо», «Нельзя согласиться», «Такие шаги вызывают обеспокоенность», «А ведь нам обещали, что блок не продвинется и на дюйм». А блок полз и полз к нашим кордонам, пока не уткнулись стволами пушек в пограничные столбы России. Вот мы и опоздали с таким ультиматумом аж на 30 с лишним лет.

По сути, всё это время мы находились в стратегическом отступлении. И вот лишь теперь решили упереться. Нам величественно обещают «рассмотреть документ и ответить». Хотя некоторые ответы уже просочились и из Вашингтона, и из стана его НАТОвских марионеток: категорическое неприятие московских инициатив чередуется с робкими проблесками «это требует обсуждения».

Конечно, никто не позволит Байдену «капитулировать» или «сдаться Путину в плен» (именно такие слова уже звучат в Конгрессе США). Политические противники американского президента просто сожрут его с костями (или с чем-то похуже). Но чего тогда ждать нам из-за океана? Тут и к бабке ходить не надо - тупой демагогии о «сдерживании России», провокационной брехни о скором наступлении нашей армии на Украину, призывов не мешать НАТО принимать новых членов, отказаться от разработки гиперзвуковых вооружений и тд. Это давно засиженное мухами военно-политические «меню» США нам давно известно.

О, как хочется воскликнуть: «Байден, не валяй дурака, не упускай шанса оттащить ситуацию от окопов зреющей новой «холодной» (а, может быть, и «горячей») войны! Путин протягивает тебе «огнетушитель». Бикфордов шнур ведь уже тлеет под ногами!» Да что толку? Вместо трезвоумного ответа Кремлю, Байден уже отвел своей команде четыре недели на то, чтобы «предотвратить наступление армии Путина на Украину». Бьюсь об заклад, Москва получит из Вашингтона очередную порцию антироссийской казуистики, смеси маразма и паранойи. Видимо, мы сами давным-давно запустили эту американскую болезнь.

Ну а что будет, если США отвергнут наши предложения? Дипломаты уже проговорились – военные меры и контругрозы. Другого выхода нет. Выпрашивать милости у Вашингтона Москва не будет. А это значит, что будет перегруппировка наших войск на наиболее угрожаемых направлениях, будет размещение ракет средней и меньшей дальности на западном театре военных действий (если США поставят новые атомные бомбы в Германии или в Польше), это значит, что и в Калининградской области, и в Белоруссии появятся наши высокоточные «Искандеры», которые возьмут на прицел американские ракетные базы в Европе (включая и объекты ПРО США). Это значит, что наши морские «Калибры» и авиационные «Кинжалы» будут нацелены на группировки войск противника и центры принятия решений. Это значит (а такого нельзя исключать), что наши военные базы появятся на Кубе и в Венесуэле. Это значит, что мы вынуждены будем пойти на сближения с Ираном и Северной Кореей (ядерные страны, между прочим). Я уже не говорю о том, что наше военное сотрудничество с Китаем неизбежно примет еще более плотный характер (тем более, что у Москвы и Пекина есть общие враги, которые заталкивают нас в один окоп). Будут, безусловно, приняты и многие другие военные меры и созданы контругрозы, но это будет не милитаристская прихоть России, а вынужденные шаги ради обеспечения безопасности. Когда противник отвергает протянутую ему руку, другого не остается.