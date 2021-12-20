Как офицер Минобороны России стал «Меценатом года»

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В понедельник, мэр Москвы Сергей Собянин чествовал лауреатов столичной премии за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот "Крылья аиста". В ходе церемонии он наградил в номинации "Меценат года" офицера отдела сопровождения интернет-портала Минобороны России Федора Никулина. Но как же молодой офицер мог стать меценатом?

Оказывается, Федор Никулин стал победителем передачи капитал-шоу "Поле чудес", приуроченного ко Дню защитника Отечества еще прошлой зимой. И не офицером, а еще курсантом выпускного курса Военного Университета Минобороны России.

Тогда на "Поле чудес" пригласили 9 курсантов высших военных учебных заведений Минобороны России. Победителем стал шебекинец Федор Никулин. Он выиграл музыкальный синтезатор, умную колонку, телевизор, а потом, отгадав слово в суперигре - автомобиль "Лада Гранта".

- Еще до участия в съемках Федор решил: если станет победителем, то передаст все призы Центру содействия семейному воспитанию Г. И. Россолимо, где живут дети оставшиеся без опеки родителей. Данное обещание курсант сдержал, - сообщили в Минобороны России.

Решение отдать призы детям было неслучайным.

- Сам воспитывался в приемной семье. Для меня вся эта тема является близкой, - объяснил свой выбор победитель.

Победитель также заявил, что знания, которые ему помогли выиграть, заложили преподаватели в суворовском военном училище.

За бескорыстного выпускника боролись многие военные коллективы. Курсант Никулин получил сразу несколько предложений, но выбрал службу в подразделении сопровождения интернет-портала Минобороны России. Теперь лейтенант отвечает за функционирование сайтов образовательных организации военного ведомства.

СПРАВКА "КП"

Премия "Крылья аиста" вручается за вклад в семейное устройство детей-сирот. Много детей, попадают в самые сложные ситуации, становятся сиротами, и им требуется огромное внимание со стороны профессиональных организаций, людей, готовых взять их в свои семьи, и благотворителей.