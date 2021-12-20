Секретные свидетели и подброшенные осколки: кто на самом деле сбил малазийский Боинг над Донбассом

Место крушения самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines на Донбассе, ноябрь 2014 г. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ - РОССИЯ

7,5 лет расследования, четверо подозреваемых и, мягко говоря, удивительная доказательная база. В эти дни в Гааге нидерландская прокуратура представляет свой финальный обвинительный акт по делу о катастрофе Боинга МН17 в небе над Донбассом летом 2014 года. И запрашивает сроки наказания для обвиняемых - бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) и офицеров ополчения ДНР Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.

Но эти фамилии в деле - для галочки. Потому что главная цель процесса - повесить вину за гибель 298 человек в той катастрофе на Россию, максимально при этом выведя из-под удара Украину. Собственно, нидерландская прокуратура уже взяла за традицию обвинять Москву в каждом выступлении - будь то зал заседаний или теле-шоу.

При этом российская сторона с самого начала была готова оказать любую помощь и международному техническому расследованию, и Совместной следственной группе (ССГ). Но Москве четко дали понять, что в ее аргументах никто не нуждается. Зато Украину (потенциального виновника трагедии) включили в ССГ. То есть образ России, как страны, виновной в катастрофе, рисовался с самого начала. И этот процесс активно поддержала западная пресса.

Чем же на самом деле располагает обвинение?

ДЛЯ «БУКА» НЕТ МОСТОВ

Радиоперехваты - одно из базовых доказательств обвинения. При этом нидерландскую прокуратуру не сильно заботит их подлинность. А у меня как у российского журналиста, вызывают вопросы записи, переданные следствию Службой безопасности Украины. Потому что СБУ - явно заинтересованная сторона. А уж как на Украине умеют клепать фейки мы все знаем.

Май 2021 года. Обломки сбитого Боинга во время судебного процесса в Нидерландах. Фото: EAST NEWS

На протяжении всего расследования публиковались разные записи, которые зачастую противоречили друг другу. К примеру, разговор, в котором якобы министр обороны ДНР Стрелков, глава республиканской Службы военной разведки Дубинский и отставной офицер-десантник Пулатов обсуждают доставку системы ПВО «Бук-М» в зону конфликта и ее постановку на боевое дежурство. Обсуждают открытым текстом, даже не пытаясь зашифровать тип вооружения, что само по себе странно для людей с боевым опытом. На другой записи абоненты радуются, что сбили «Сушку» - украинский боевой самолет. Затем приходит информация о катастрофе «Боинга». После суматохи якобы Дубинский созванивается с опять же якобы Пулатовым.

- Это «Сушка»… (сбила - неценз.) «Боинг»?

- Да, да, да.

- Вы это видели, визуально наблюдали?

- Наблюдали с земли. Я-то сам в Мариновке.

Дубинский в свою очередь докладывает Стрелкову (если мы верим, что прослушка не липовая):

- «Сушка вальнула «Боинг», а «Сушку» наши уже «Буком»… (сбили - неценз.).

- Ага. Я что-то в это не сильно верю… - отвечает Стрелков.

- Да все равно на нас свалят, что мы завалили, - сетует Дубинский.

- Да понятно.

Игорь Стрелков на радио "Комсомольская правда", 2017 г. Фото: Иван МАКЕЕВ

Публикацией этих переговоров суд поставил себя в странное положение. С одной стороны они готовы принять на веру разговоры ополченцев о доставке «Бука», с другой - придется ведь тогда принять и то, что они говорят о «сушке»… А то получается: тут верю, а тут - не верю.

Качество рассматриваемых в суде фото- и видеоматериалов вообще не выдерживает критики. Разные эксперты, как российские так и зарубежные, указывали на склейку кадров, монтаж. Более того, голландские судьи заявили, что следователи не располагают фото или показаниями свидетелей, которые могли бы подтвердить доставку «Бука» из России.

Кстати, американский журналист Патрик Ланкастер проехал маршрутом, которым, по мнению обвинения, «Бук» попал с границы к месту запуска. И оказалось, что на этом пути нет ни одного моста, который бы выдержал эту многотонную махину!

ТОЛЬКО УДОБНАЯ ВЕРСИЯ

Очевидцев следователи, судя по всему, отбирали по одному принципу - те, кто подтверждает версию о виновности России, подшивались к делу. Те, кто ставили ее под сомнение, например, свидетели, утверждавшие, что видели пуск ракеты со стороны Амвросиевки - где стояла армия Украины, - отметались.

Обломки малайзийского Боинга под охраной бойцов ДНР, осень 2014 г. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Хотя таких людей с именами, фамилиями и открытыми лицами было немало, но Следственная группа, в отличие от российских и отдельных зарубежных журналистов, не потрудилась с ними поговорить.

Зато свидетелей обвинения на суде мы не увидим. Их личность строго засекречена. Это могут быть местные жители, а могут быть офицеры Украины, которые опять же - заинтересованная сторона. Но нидерландскую прокуратуру это не смущает. Ведь никто никогда не узнает, кто они.

ТАИНСТВЕННЫЕ «БАБОЧКИ»

Не меньше загадок и с боеприпасом, которым был поражен Боинг. Следствию во что бы то ни стало нужно доказать, что ракета была российская. Так в деле появились «двутавры» - осколки в форме бабочки.

«Во время вскрытия в теле пилота было обнаружено более 100 металлических элементов. Один из элементов имел форму «бабочки». Все они были исследованы. Большая часть состоит из нелегированной стали», - утверждал председательствующий судья Хендрик Стейнхейс.

Такие осколки могут быть только в ракетах 9М38М1, которые стоят на вооружении России. У Украины-то только ракеты 9М38, в которых никаких «бабочек» нет.

Впервые «двутавры» появились как информвброс в украинских СМИ в 2015 году. Тогда, кстати, впервые и было озвучено, что один из таких осколков обнаружен в теле пилота. Причем речь шла о двух таких «бабочках». Позже всплывут и сомнительной достоверности фотографии рентгена тела летчика. Но так и не появится ответ на простой вопрос: почему из 1750 двутавров, которыми снаряжается ракета, нашли всего два? Больше похоже на банальный подброс улик.

Производитель «Бука» компания «Алмаз-Антей», к слову, еще тогда провел испытания, которые доказали, что самолет был сбит ракетой 9М38 - без двутавров. Об этом говорит отсутствие характерных пробоин в фюзеляже - в форме бабочек. Дырки там от вполне обычной ракеты, как у Украины. Но для чистоты эксперимента у корпуса самолета подорвали и 9М38М1 - осколки пробили несколько перегородок лайнера, вылетели и еще на 50 сантиметров вошли в дерево! Как при такой убойной силе двутавр мог застрять в теле человека, науке неизвестно.

Производитель «Бука», компания «Алмаз-Антей», провела испытания, которые доказали, что самолет был сбит ракетой 9М38 - без двутавров.

Кстати, в 2015 году голландцы еще и объявили, что вместе с обломками самолета обнаружились целых 5 частей ракеты «Бук». Показали их на фото. Сотрудники «Алмаз-Антея» сделали по снимку заключение, что при взрыве ракеты «Бук» одна из представленных частей просто ни при каких обстоятельствах не могла уцелеть, и сообщили об этом комиссии. 6 лет назад в заключении вместо 5 «найденных» частей ракеты «Бук» оказались лишь 3. Той, на которую указали разработчики «Бука», на снимке уже не было.

Кто и на каком этапе подбросил эти улики? Догадаться несложно.

РОКОВАЯ РАКЕТА

Кстати, никто голландцев за язык не тянул и не заставлял показывать элементы ракеты. Они продемонстрировали всему миру двигатель и сопло, на которых отчетливо читались серийные номера. По ним Минобороны России и установило принадлежность боеприпаса, пойдя на беспрецедентные меры и рассекретив служебную документацию.

Оказалось, что это обычная 9М38, произведенная в подмосковном Долгопрудном в 1986 году. 29 декабря того же года года этот боеприапас отправился по железной дороге в 223-ю зенитно-ракетную бригаду города Теребовля, Тернопольской области Украинской ССР. Имеется и акт приемки. После распада СССР это вооружение досталось украинской армии. Бригада была передислоцирована в город Стрый, Львовской области, и была переформирована в 223-й зенитно-ракетный Стрыйский полк. С весны 2014 года он участвует в боях на Донбассе, а установки «Бук» этого полка мелькали в репортажах украинского ТВ из зоны конфликта.

Комплекс "Бук" на службе ВСУ. Кадр из архивного видео

Думаете, международная следственная группа сделала хотя бы запрос в эту украинскую часть? Правильно думаете: нет.

МЕСТО ЗАПУСКА

Разумеется, в материалах следствия указывается точка в подконтрольном ополчению районе города Снежного. К такому выводу пришли эксперты Аэрокосмического центра Нидерландов и бельгийской Королевской военной академии. Расчеты траектории подлета ракеты были выполнены с использованием математической модели, не соответствующей реальным техническим параметрам беоприпаса.

Все характеристики есть у концерна-производителя - «Алмаз-Антей». Но к доводам его спецов снова никто не прислушался. А они утверждают, что с учетом всех характеристик «Бука», подлет ракеты к лайнеру мог произойти только «на пересекающемся курсе», а это исключает районы Снежное и Первомайский как возможные места пуска (вероятное место - Зарощенское, находившееся под контролем армии Украины).

Кстати, сведения «Алмаз-Антея» подтверждаются самым неопровержимым доказательством - первичными данными российской радиолокационной станции, которые были обнародованы и переданы голландской стороне, однако по неясным причинам отвергнуты. Данные РЛС также полностью исключают возможность пуска сбившей «Боинг» ракеты «на встречном курсе». Украина, к слову, вообще не предоставила данные со своих радаров, сославшись на их нерабочее состояние. Ну да, в то время, когда в небе над Донбассом активно действовала боевая авиация.

Специалисты концерна "Алмаз-Антей"доказали, что, с учетом всех характеристик «Бука», подлет ракеты к лайнеру мог произойти только «на пересекающемся курсе».

Многое могли бы прояснить на суде украинские диспетчеры дежурившие в тот роковой день, например, Анна Петренко, но они бесследно исчезли сразу после авиакатастрофы. И как говорят мне люди знающие, в ближайшем будущем может стать известно об их незавидной судьбе.

Кстати, прокуратура Нидерландов направила США запрос - рассекретить спутниковые снимки, на которых якобы запечатлен пуск ракеты. Американцы в ответ прислали лишь меморандум с описанием деталей этих снимков. Их продемонстрировали только главному прокурору Нидерландов по терроризму и предложили сравнить с информацией, изложенной в меморандуме. Он подтвердил, что описание - верное. Оно приобщено к делу, а вот снимки - нет. Просто поверьте на слово. Собственно, это и предлагает насквозь ангажированный процесс по Боингу MH17.

В ходе процесса нидерландская прокуратура уже взяла за традицию обвинять Москву в каждом выступлении. Фото: Getty Images

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему не было закрыто небо?

Этим вопросом все эти годы задавался любой здравомыслящий человек. У тебя в стране идет война, переносными зенитно-ракетными комплексами уже сбиты несколько боевых самолетов и вертолетов, ты утверждаешь, что у ополчения появился ЗРК «Бук», но продолжаешь при этом гнать гражданские самолеты прямо над зоной боевых действий, в которой летают и истребители, и бомбардировщики.

И недавно вскрылась информация, которая долго скрывалась европейскими (и голландскими в частности) чиновниками, связанными с безопасностью полетов. Оказывается, в мае 2014 года Украина предупреждала страны-участницы Европейской организации по безопасности гражданской навигации о неспособности гарантировать безопасность своего воздушного пространства. После публикации рассекреченного доклада чиновников нидерландского министерства инфраструктуры и окружающей среды стало ясно, что евробюрократы настояли, чтобы полеты продолжались - искать альтернативные маршруты слишком затратно.

Есть еще один вопрос, на который до сих пор нет внятного ответа: а что с расшифровками «черных ящиков» Боинга. Обычно их содержание становится известно самое позднее - через неделю. Но не в случае с Боингом МН17. Власти ДНР нашли среди обломков самолета и передали «черные ящики» сразу. А вот украинская армия в это время зачем-то обстреливала место катастрофы из артиллерии. Чтоб уничтожить улики? И расшифровка бортовых самописцев в Лондоне почему-то «не удалась». Потому что они содержали неудобную правду?

Не слишком ли много в этом деле подозрительных нестыковок?