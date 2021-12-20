Новое поколение коммунистов захватывает мир: В Чили президентом выбрали социалиста-миллениала

Новым президентом Чили стал 35-летний кандидат от левой коалиции «Одобряю достоинство» Габриэль Борич, который набрал 56% голосов во втором туре выборов главы государства. Фото: REUTERS

Новым президентом Чили стал 35-летний кандидат от левой коалиции «Одобряю достоинство» Габриэль Борич, который набрал 56% голосов во втором туре выборов главы государства.

Его противником был «Андский Трамп» – 55-летний ультраправый политик и потомок гитлеровского офицера Хосе Антонио Каст, у которого, кстати, 9 детей. Каст предлагал весьма консервативные шаги: запрет абортов, отказ от однополых браков, борьба с нелегальной миграцией, против которых, как и экс-президент США он предлагал строить стены на севере страны. Но, видимо, местные избиратели, устав от правой повестки, решили отдать свое предпочтение человеку, который призывал повернуться к угнетенным слоям лицом.

- Мы - новое поколение, которое возникло в общественной жизни, требуя, чтобы наши права уважались, а не рассматривались как потребительские товары или бизнес. Мы знаем, что по-прежнему существует справедливость для богатых и справедливость для бедных, и мы больше не допустим, чтобы бедные продолжали расплачиваться за неравенство в Чили, - заявил Борич.

Нового президента можно назвать по чилийским меркам настоящим рекордсменом. Во-первых, он стал самым молодым главой государства в истории страны. Да и в мировом списке молодых да ранних его обходит только 27-летний капитан-регент Сан-Марино Джакомо Симончини — но все-таки править карликовым государством совсем не то же самое, что «настоящей» страной. Во-вторых, его кандидатуру поддержало наибольшее число избирателей за все время проведения голосования – 4,6 миллиона человек. Кроме того, Борич станет вторым в истории Латинской Америки президент из числа миллениалов, то есть родившихся во второй половине 1980-х — первой половине 1990-х.

В своей предвыборной кампании Борич выступал за расширение программ помощи уязвимым слоям населения и коренным жителям Чили, а также обещал способствовать защите климата. Одной из его идей стало расширение доступа к бесплатному образованию. Для Чили эта проблема является чрезвычайно острой, ведь в стране практически отсутствуют возможности для получения высшего образования за счет государства.

Кроме того, новоизбранный президент предложил провести всеобщую амнистию для тех, кто совершил преступления во время протестов в конце 2019 года. Тогда десятки, а то и сотни чилийцев, взбешенных сильным экономическим неравенством, вышли на улицы и настолько сильно раскачали ситуацию, что власти даже отменили саммит АТЭС, к которому готовились долгое время.

Происходит Борич из интернациональной семьи инженера из Хорватии и жительницы испанской Каталонии. Впрочем, для Южной Америки такой интернационализм не редкость: соседним с Чили Перу, например, 10 лет руководил 100-процентный японец Альберто Фухимори.

После окончания школы будущий глава чилийского государства поступил на юридический факультет и занимался международным правом, однако затем решил пойти в политику. В 2013 году Боричу удалось победить на парламентских выборах, причем свою кампанию он вел как независимый кандидат, отказавшись примыкать к традиционным чилийским партиям. И добился удивительного результата, набрав рекордное число голосов в своем округе.