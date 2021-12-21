Страна, мы тебя знаем!

Вместе с нами ответы на вопросы давали в 95 странах.

Большой этнографический диктант, организованный Федеральным агентством по делам национальностей, прошел в начале ноября. В нем приняли участие представители всех 85 субъектов России и 95 зарубежных стран. Свои знания о традициях, культуре, истории 93 народов, населяющих нашу страну, проверили 2 679 689 человек. Средний балл - 77 из 100. То есть твердая четверка.

Прошлые диктанты проводились публично, иногда в очень знаковых местах - например, на ледоколе или в древней крепости города Дербента (Дагестан). Но из-за пандемии почти все мероприятия пришлось перевести в режим онлайн. К счастью, это не повлияло ни на энтузиазм, ни на результаты.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

О скрытых смыслах диктанта нам рассказали в ФАДН России.

Диктант - дело добровольное. Участвовать в нем могут все - это ни к чему не обязывает и никаких последствий не несет. Поэтому поиск правильных ответов проходит непринужденно, весело и сопровождается радостью от маленьких открытий. Но оказывается, все не так просто. За внешней легкостью диктанта - государственные задачи и масштабные смыслы.

Как нам объяснили организаторы, слабое знание истории, культуры, обычаев народов, живущих с нами бок о бок, - благоприятная почва для негативных этнических стереотипов. То есть незнание порождает подозрения и настороженность. Диктант помогает найти пробелы в массовой культуре и ликвидировать их; разъяснить, что представители других народов делают что-то нам непонятное не по злому умыслу. А в итоге - мир, дружба и взаимоуважение.

Лидеры по количеству участников (чел.)

Российские участники

341 027 - Башкирия

268 384 - Москва

142 244 - Краснодарский край

Зарубежные участники (средний балл 73)

2735 - Казахстан (в среднем 77 баллов)

2029 - Украина (75 баллов)

1435 - Узбекистан (73 балла)

Больше всех, в среднем по 86 баллов, набрали представители Ингушетии, Москвы и Калмыкии.

• Задания диктанта перевели на три иностранных языка: английский, испанский, китайский.

• Диктант включал 30 вопросов: 20 - одинаковые для всех, еще 10 - региональная часть, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации. Время выполнения заданий - 45 минут. У участников была возможность сразу узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники. После прохождения диктанта каждый мог получить в электронном виде сертификат с указанием результатов.

Самые каверзные вопросы

На некоторые пункты диктанта затруднились ответить большинство участников. Вот они.

Вопрос

Жанр коротких историй о встрече с нечистой силой, колдунами, ведьмами, сверхъестественных событиях, которые рассказчик передает как свой реальный опыт или опыт других людей, в русской фольклористике называют...

Правильный ответ

Быличка.

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Вопрос

Это блюдо появилось в XX веке на Сахалине как симбиоз местной корейской и русской кухни. Из корейской традиционной кулинарии взяты начинка из острой квашеной капусты с мясом и специями и способ приготовления на пару, а из русской - добавление дрожжей в рисовое тесто. Сегодня оно популярно в городах Дальнего Востока и Сибири, начали его готовить и в городах Европейской России. Как оно называется?

Правильный ответ

Пянсе.

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Вопрос

2021 год в Карелии объявлен Годом карельских рун. А что именно в республике называют рунами?

Правильный ответ

Эпические песни.

Организаторы Большого этнографического диктанта: Федеральное агентство по делам национальностей Российской Федерации и министерство национальной политики Удмуртской Республики.