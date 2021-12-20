На Первом канале к зрителю вслед за белочкой придут новогодние жирафы

В этом новогоднем сезоне к белочкам на Первом присоединились жирафы.
В некоторых подобных случаях зритель интересуется: «Что они курят?»
А ничего не курят!
Фото: Первый канал
Белочки на Первом канале, что прыгают и резвятся в рекламных паузах программами, не имеют вредных привычек. Как и друзей. Поэтому веселиться им приходится или друг с другом, или с молчаливыми снеговиками.
Фото: Первый канал
Но художники Первого канала исправили положение. И нарисовали в компанию к белкам жирафов. Да, да, настоящих, африканских. Которым видней.
Фото: Первый канал
Теперь и белки, и жирафы во время межпрограммных заставок встречают друг друга в знаковых местах Москвы: МГУ, набережная Москвы-реки, парки и катки, скверы и сугробы.
Фото: Первый канал
- Жирафы такие милые, они блуждают по зимней Москве как маяки грядущей весны и светят нам гирляндами, намотанными на длинные шеи, - объяснил глава дирекции кинопостпродакшн Первого канала Антон Ненашев.
Фото: Первый канал
Наши тележирафы — не срисованные с западных мультиков копии. Художники-аниматоры сначала отрисовывали персонажей в мельчайших деталях на компьютере, после чего монтировали с живописной картинкой, снятой на натуре.