Родина жива единством народов

Главным в повестке Форума значилось решение задач национальной политики и повышение профессионального уровня людей, занимающихся этими вопросами. Но собравшиеся в Центре международной торговли политики, депутаты, деятели культуры радикально расширили тематику. Приведем несколько цитат.

Магомедсалам МАГОМЕДОВ

Заместитель главы администрации Президента России Магомедсалам МАГОМЕДОВ:

- Сегодня остро воспринимаются факты вызывающего поведения отдельных граждан, игнорирование ими норм поведения и обычаев коренного населения. Формирование этнических анклавов, прежде всего из состава трудовых мигрантов и членов их семей, существенно затрудняющих их адаптацию в российском обществе, способствует не только его криминализации, но и создает благоприятную почву для проявления национализма, ксенофобии и провоцирования этноконфессиональных конфликтов с местным населением... Мы не можем допустить их анклавного образования и воспитания. Возможные последствия можно наблюдать в странах Европы и в США. При этом нельзя по мерзавцам и преступникам делать вывод о целом народе.

Мария ЗАХАРОВА

Официальный представитель МИД России Мария ЗАХАРОВА:

- В отличие от ультра-либералов, агрессивно насаждающих стандарты новой этики, а теперь уже «новых нормальностей», в ультимативной форме требующих отказаться от традиционализма, мы свой взгляд никому не навязываем. России на международной арене приходится доказывать, что каждое государство имеет право на свое видение собственного развития. Такой разумный консерватизм нашей страны способствует, на мой взгляд, росту ее авторитета среди сторонников бесконфликтного перехода к подлинной многополярности в международных делах.

Станислав БЕДКИН

Заместитель руководителя ФАДН России Станислав БЕДКИН:

- Геополитические противники России не прекращают попытки использования национального и религиозного факторов для дестабилизации социально-политической обстановки, инспирирования сепаратистских настроений. С января по ноябрь текущего года выявлено свыше 1600 информационных поводов, способных привести к конфликтным ситуациям.

Яркий пример - попытка политизировать гуманитарное сотрудничество в рамках финно-угорских форумов, на которых иностранные представители распространяли заявления о бедственном положении этих народов в нашей стране, их дискредитации по языковому признаку, необходимости решения вопроса о выходе национальных республик из состава России.

На состояние этноконфессиональных отношений оказывают негативное влияние и процессы трудовой миграции в России, а также попытки распространения пантюркистской идеологии.

Надо активнее интегрировать организации, объединяющие тюркоязычные народы. Такую работу агентство активно разворачивает. В первую очередь, хочу подчеркнуть, мы делаем ставку на молодое поколение как наиболее пассионарную часть гражданского общества.

Вячеслав НИКОНОВ

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Вячеслав НИКОНОВ:

- Ни один язык не исчезал так стремительно с планеты на протяжении последних 30 лет, как русский. Когда распадался Советский Союз, по-русски говорило около 350 миллионов. С тех пор это число сократилось по меньшей мере на 50 миллионов человек.

Зато возрос интерес к изучению русского языка в Китае. Увеличивается число иностранных студентов, обучающихся в России. Постепенно возвращается русский язык в Восточную Европу, потому что его знание дает карьерные преимущества. Да и в других странах, где растет интерес к России - и в позитивном плане, как к поднимающемуся центру силы, и в негативном, как к стране, которую надо сдерживать, - проявляется внимание к русскому языку.

Весь опыт существования нашего государства - это поддержание единства между народами, населяющими страну, начиная с Древней Руси, поддержание единства истории и традиций.

Ольга ТИМОФЕЕВА

Председатель Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга ТИМОФЕЕВА:

- Необходимо опираться на национально-культурные объединения. Особенно когда речь идет о каких-либо провокациях, когда бытовые конфликты пытаются перевести в межнациональное поле. Знаю это по опыту Ставрополья. Именно старейшины, диаспоры помогают купировать конфликты, избегать спекуляций, ведут большую работу по сохранению языков, традиций, воспитанию молодежи.

Нам есть где встречаться

Хотелось бы рассказать о ещё одном знаковом событии года. «Дом народов России» получил место, где можно встречаться, общаться, проводить семинары и прочие мероприятия.

Оно расположено в Усадьбе купцов Морозовых, что в Под- сосенском переулке. Уже действует информационный портал «Национальнаяполитика.рф». На нем можно получить информацию о лучших региональных и муниципальных практиках, профильные научные, учебнометодические и справочные материалы, в том числе о культуре и языках народов России.

Дом народов поможет нашему Агентству эффективно выполнять задачи, поставленные перед нами правительством и президентом страны. И главное - он станет центром взаимодействия с региональными Домами дружбы и вообще со всеми заинтересованными организациями и просто неравнодушными людьми.

К СВЕДЕНИЮ

Усадьба Морозовых в Подсосенском переулке

Объект культурного наследия федерального значения, одна из достопримечательностей Москвы.

Построена в 1879 году для владельца текстильной мануфактуры в Орехово-Зуеве Викулы Морозова. Архитектор - Михаил Чичагов. В создании интерьеров участвовал М. Врубель. В 1895 году главный дом перестроили под нового хозяина - Алексея Викуловича - страстного коллекционера фарфора, серебра, икон, портретов. Коллекцию после 1917 года национализировали и открыли в усадьбе музей фарфора. Хозяин не эмигрировал, а жил в двух комнатах особняка, работая хранителем музея и экскурсоводом. В конце 1920-х коллекцию распределили по музеям. Далее здесь располагались Институт леса АН СССР, издательство «Наука».