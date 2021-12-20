Ломопереработывающая отрасль России смотрит в будущее

Совместное заседание «РУСЛОМ.КОМ», Комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» и Комитета ТПП РФ по развитию экономики замкнутого цикла. Фото: пресс-служба " РУСЛОМ.КОМ"

Ассоциация НСРО «РУСЛОМ.КОМ» - единственное в стране официальное отраслевое объединение переработчиков лома, имеющее статус национальной саморегулируемой организации –. в конце прошлой недели провела общее собрание, на котором подвела итоги года и наметила программу деятельности на будущее.

Участниками СРО являются более 300 компаний из числа заготовительных структур металлургических комбинатов, независимых переработчиков, ведущих экспортеров и трейдеров рынка и государственных программ. Их задача – обеспечить сырьевую и экологическую безопасность в стране через возврат в хозяйственный оборот вторичных ресурсов. Уходящий год стал важным для этих профессионалов - в 2021 году ломозаготовительная индустрия впервые получила полноправный статус отрасли в официальных документах. Было создано более 100 000 постоянных рабочих мест, причем 1 рабочее место ломозаготовителя создает 4 рабочих места в смежных отраслях, а 2 миллиона человек в РФ являются ломосдатчиками.

На собрании специалисты обсудили мировые и российские тенденции на рынках металлов и лома, а также влияние введённых в 2021 году пошлин на экспорт лома и металлопроката, которые привели к снижению ломосбора до самой низкой отметки за последние 10 лет. «Дальнейшее повышение пошлин является фактически запретом экспорта лома», - отметил Директор Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Виктор Ковшевный. И за те же 10 лет в первые семь месяцев года был поставлен рекорд по ломосбору.

Директор Ассоциации упомянул и о сложностях во взаимодействии с банками. По его словам, с 2015 года начались массовые закрытия счетов по115-ФЗ. Банкам легче отказаться от клиентов, чем попасть под риск отзыва лицензии из-за неблагонадежных клиентов, обороты по которым могут отнести к сомнительным. Главный риск связан с тем, что, по мнению ЦБ РФ, количество снимаемых денег «под металлолом» значительно превышает реальные потребности рынка.

В настоящий момент банковская инфраструктура готовится к переходу на безналичную форму расчетов при осуществлении ломозаготовителями деятельности по приему у физических лиц лома и отходов цветных и черных металлов (законопроектом, находящимся на рассмотрении Госдумы РФ предлагается внести соответствующие изменения в статью 13.1 Федерального закона от 24.06.1998 года N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»). Согласно текущей версии законопроекта, предлагается установить ограничения наличных расчетов с физическими лицами, осуществляющими реализацию лома и отходов цветных металлов на сумму 120 тысяч рублей, а в случае реализации физическим лицом лома и отходов черных металлов – на сумму 10 тысяч рублей. Всё, что превышает указанные суммы, планируется перевести на безналичный расчет.

Из очевидных побед в уходящем году: саморегулируемая организация вошла в Комитет ТПП РФ по развитию экономики замкнутого цикла, председателем которого является Депутат Государственной Думы РФ, заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Утилизация ВЭТС является актуальным и перспективным направлением деятельности, способным благоприятно повлиять на развитие ломозаготовительной отрасли, улучшить сырьевую безопасность страны, предоставить значимый объём металлолома, принести пользу экологии.