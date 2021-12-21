Стоит ли прививаться перед отмечанием Нового года и как повысить выработку антител после вакцины

Екатеринбург. В пункте вакцинации от ковида перед уколом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Те, кто заботится о своем здоровье и не хочет на праздники слечь с ковидом, задумываются о вакцинации либо ревакцинации. Не повредят ли выработке антител после прививки возлияния, неизбежные в новогоднюю ночь? Или лучше дождаться окончания праздников? Чем лучше усиливать иммунную защиту с учетом стремительного распространения «омикрона» - двухкомпонентными вакцинами или все же достаточно одной дозы «Спутника Лайт»?

Самые актуальные вопросы мы задали одному из ведущих российских экспертов по коронавирусной инфекции. Гостем программы «Антиковид» на Радио «Комсомольская правда» стал заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Александр Горелов.

«БОКАЛ ШАМПАНСКОГО НЕ ПОВРЕДИТ»

- Александр Васильевич, объясните, пожалуйста, что будет, если сделать прививку накануне новогодних застолий? Как алкоголь в сочетании с вакциной повлияет на организм? Есть версии, что будет усиление побочных эффектов, повышенная токсическая нагрузка на печень и т.п. Может, лучше чуть повременить с вакцинацией до окончания праздников?

- Начнем с того, что до Нового года еще почти две недели. Поэтому можно вакцинироваться сейчас, не откладывая в долгий ящик. Напомню, что к нам стучится «Омикрон», вариант коронавируса с гораздо более высокой заразностью. Так что очень разумно сделать прививку, чтобы прекрасно и спокойно провести праздники.

Стандартно ограничения [на употребление алкоголя] предусматриваются на 3 дня после первой и после второй дозы вакцины. Интервал между введением обоих компонентов может составлять 14-21 день.

С медицинской точки зрения алкоголь вреден, если человек выпивает столько, что на 1 кг массы тела приходится больше 1 г спирта. Один бокал шампанского или сухого красного вина никак не скажется на угнетении иммунитета. А вот при большем количестве алкоголя выработка антител замедляется.

Что касается токсического воздействия на печень, то сама по себе вакцина его не дает. То есть суммирования неблагоприятного эффекта от спиртного и прививки не будет (при этом вред алкоголя для печени и других органов, разумеется, никуда не исчезнет. - Ред.).

Словом, Новый год - не препятствие для вакцинации. Главное, чтобы было желание привиться и тем самым защитить себя и окружающих вас людей.

САМЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ДЛЯ ИММУНИТЕТА ЗАКУСКИ

- А что бы вы посоветовали для улучшения выработки антител кроме отказа от чрезмерных возлияний? Какие факторы влияют на формирование иммунитета после прививки? В Интернете можно встретить, например, рекомендации налегать на белковое питание и на продукты-пробиотики, улучшающие микрофлору кишечника.

- Однозначно благотворно действует на выработку антител и других элементов иммунной защиты здоровый образ жизни, здоровое питание в целом. Я бы не стал вычленять из него какие-то отдельные компоненты, они действуют в совокупности. Пребиотики (продукты, содержащие пищевые волокна, подробнее см. ниже «Словарик «КП». - Ред.) действуют на наш микробиом, который является базисом, фундаментом здоровья. Через нормальную микробиоту (то есть сообщество бактерий в организме. - Ред.) мы регулируем, в том числе, наши иммунные реакции.

Вообще, для иммунитета важно все. И питание, и здоровый сон. Его продолжительность определяется индивидуально: кому-то 5-6 часов хватает, а кому-то и 11 часов мало. Все мы разные.

Новый год - не препятствие для вакцинации. Главное, чтобы было желание привиться и тем самым защитить себя и окружающих вас людей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще, безусловно, важны положительные эмоции. Стрессы, переживания, тревога угнетают иммунные реакции. Поэтому старайтесь чаще улыбаться, позитивно смотреть на мир. Нас ведь ждут любимые праздники! Готовьте полезные закуски, которые будут содержать и пребиотики, и витамины. Пусть у вас на столе будет квашеная капуста, клюква.

Кстати, есть такой исторический факт. На Руси, когда женщина сообщала, что ждет ребенка, ей на период беременности заготавливали четыре 20-литровых ведра разных ягод – желтых, красных, фиолетовых: морошка, клюква, смородина и прочие. Они были и вяленые, и сушеные, и моченые. Все это источники пребиотиков. А отличный пробиотик - квашеная капуста.

СЛОВАРИК «КП»

- Пробиотики - продукты (или добавки к пище), которые содержат живые микроорганизмы. Заселяя кишечник, они нормализуют соотношение полезных и вредных бактерий. К пробиотикам относятся кисломолочные, а также ферментированные продукты (квашеная капуста, моченые яблоки и т.п.).

- Пребиотики - продукты, создающие благоприятную питательную среду для роста полезных бактерий в кишечнике. К пребиотикам относятся продукты, богатые клетчаткой (пищевыми волокнами): овощи, отруби, цельнозерновые крупы.

Для иммунитета очень полезны как пробиотики, так и пребиотики.

ВОПРОС В ТЕМУ

Какая вакцина лучше защитит от натиска «омикрона»?

- Александр Васильевич, если человек уже ранее прививался, прошло полгода - какую вакцину лучше выбрать для повторной вакцинации?

- Чтобы репертуар антител был шире, рекомендуется проводить ревакцинацию препаратом на другой платформе, - сказал kp.ru ученый.

- У нас, например, «Спутник V» это векторная аденовирусная вакцина, а «КовиВак» цельновирионная (на основе целого «убитого» вируса) - то есть для ревакцинации после одной из этих прививок лучше использовать другую?

- Да, именно так.

- А если человек прививался «Спутником V», и сейчас у него в прививочном пункте только эта вакцина и однокомпонентный «Спутник Лайт» - с учетом прихода «омикрона» лучше ревакцинироваться полным «Спутником» или достаточно одного укола «Лайта»?

- Я считаю, что можно ограничиться «Лайтом». А через три месяца проверить антитела и посмотреть, достаточен ли их уровень.

- «Достаточный» это сколько?

- По международным рекомендациям, если у вас меньше трех норм в BAU/мл (это международные единицы; норма, или референсное значение, указывается в бланке результатов теста на антитела. - Ред.), то требуется еще одно введение дозы вакцины. Пять норм - серая зона, нужно задуматься о том, что в ближайшее время понадобится вакцинация. А если у вас более пяти норм в BAU/мл, то пока еще крепкий иммунитет к коронавирусу.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Вакцина от «Пфайзера» не подтвердила эффективность для детей 2-5 лет

Об этом со ссылкой на компанию-разработчика прививки сообщают зарубежные СМИ. Исследование показало, что двух доз вакцины не достаточно для эффективной иммунной защиты детей 2-5 лет (сейчас официально разрешена вакцинация «Пфайзером» с возраста старше 5 лет).

Малышам, начиная с 2-х лет, в ходе клинических испытаний дважды вводили препарат в дозировке в 10 раз меньше, чем вакцина для взрослых. Оказалось, что такая схема не работает. «В целях сохранения профиля безопасности» разработчики «Пфайзера» предлагают не увеличивать дозировку для детей младшего возраста, а добавить третий укол.

В России, по словам директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, подготовлен пакет документов, на основании которого, как ожидается, в течение месяца будет выдано разрешение на начало клинических испытаний вакцины на основе «Спутника» для подростков 6-11 лет. Дозировка будет составлять 1/10-ю от «взрослой» прививки. Исследования могут продлиться около 3 месяцев. О вакцинации детей младше 6 лет у нас пока речи не идет.

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