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Звезды20 декабря 2021 16:34

Автор «Рестлера», «Черного лебедя» и «Ноя» Даррен Аронофски возглавит жюри российского кинофестиваля

Он называется Patriki Film Festival - в честь Патриарших прудов
Денис КОРСАКОВ
Денис КОРСАКОВ
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Даррен Аронофски, кадр из видеоприветствия, присланного на презентацию Patriki Film Festival

Даррен Аронофски, кадр из видеоприветствия, присланного на презентацию Patriki Film Festival

Вообще Patriki Film Festival летом следующего года будет проводиться уже в четвертый раз, но такого размаха у него еще не было. В основную конкурсную программу войдут семь фильмов, а председателем жюри станет Даррен Аронофски - лауреат Венецианского кинофестиваля, номинант на «Оскара», автор фильмов «Пи», «Реквием по мечте», «Фонтан», «Рестлер», «Чёрный лебедь», «Ной» и «мама!». Аронофски записал и прислал видеоприветствие, которое показали журналистам во время презентации, логичным образом прошедшей в одном из ресторанов на Патриарших прудах.

Заявки на участие можно присылать с 20 декабря этого года, причем к участию в конкурсе принимаются работы любого жанра, темы, формата и метода съемки. Ограничений по хронометражу тоже нет.

Раньше фестиваль был городским событием, сейчас станет международным. Он пройдет онлайн, и все фильмы будут доступны для свободного просмотра. Основали его предприниматель Марина Жигалова (в прошлом глава российского подразделения Disney, лично продюсировавшая «Книгу мастеров» и «Последнего богатыря») и продюсер Алексей Боков. В попечительский совет входят Константин Хабенский и Павел Лунгин.

По словам Бокова, «выбор Даррена Аронофски в качестве председателя жюри очень созвучен концепции фестиваля, который открывает широкие возможности для авторского художественного высказывания. Аронофски чувствует дух времени и, безусловно, обладает сильным именем, благодаря которому у участников конкурса есть шанс получить прямую путевку в Голливуд». Он не скрывает, что главная цель организаторов - найти в интернете нового большого автора, условно говоря, нового Тарковского.

КультураКультура: кино