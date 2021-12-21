22 487 открытий «Русской цивилизации»

Семейные ценности. Тамара Евсеева (Сибай, Башкирия).
В московском Центре международной торговли прошла церемония награждения победителей V Международного фотоконкурса «Русская цивилизация». В этом году на его официальном сайте rucivilization.ru зарегистрировался 4891 участник из 77 стран.
Каждый год конкурс радует новыми фотошедеврами, растет мастерство работ, расширяется география и число участников. И предела этому процессу нет - откуда ему взяться в самой большой стране планеты, простирающейся от вечной мерзлоты до субтропиков.
Герой года - Пелагия Тихонова из Москвы. Она получила Гран-при и главный приз в номинации «Традиции большой страны».
Гран-при. Пелагия Тихонова (Москва).
В этом году к традиционным номинациям прибавилась еще одна - «Семейные ценности», учрежденная Домом народов России.
Гран-при - Пелагия Тихонова (Москва) за фотографию «Остекленение».
Приз зрительских симпатий - Анатолий Щербак (Керчь) за фотографию «Керченская рыбачка».
Зрительские симпатии. Анатолий Щербак (Керчь).
Номинация «Архитектура и скульптура» - Евгений Кудымов (Екатеринбург) за фотографию «Белогорский монастырь».
Номинация «Многонациональная Москва» - Марина Лобанова за фотографию «Команда».
Номинация «Духовные скрепы» - Назим Рзаев (Нижний Новгород) за фотографию «Прикосновение».
Номинация «Традиции большой страны» - Пелагия Тихонова (Москва) за фотографию «Купальская ночь».
Номинация «Лица и поколения» - Назим Рзаев (Нижний Новгород) за фотографию «Никто не забыт».
Номинация «Уникальная природа» - Дмитрий Сигида (Уссурийск) за фотографию «Спрятался».
Уникальная природа. Дмитрий Сигида (Уссурийск).
Номинация «Семейные ценности» - Тамара Евсеева (Сибай) за фотографию «Никах - свадьба по мусульманским традициям».
Проект подготовлен в рамках государственной программы «Реализация государственной
национальной политики».