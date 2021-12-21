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Национальный вопрос в России20 декабря 2021 22:00

22 487 открытий «Русской цивилизации»

Именно столько работ прислано на Международный фотоконкурс, организованный Федеральным агентством по делам национальностей
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Семейные ценности. Тамара Евсеева (Сибай, Башкирия).

Семейные ценности. Тамара Евсеева (Сибай, Башкирия).

В московском Центре международной торговли прошла церемония награждения победителей V Международного фотоконкурса «Русская цивилизация». В этом году на его официальном сайте rucivilization.ru зарегистрировался 4891 участник из 77 стран.

Каждый год конкурс радует новыми фотошедеврами, растет мастерство работ, расширяется география и число участников. И предела этому процессу нет - откуда ему взяться в самой большой стране планеты, простирающейся от вечной мерзлоты до субтропиков.

Герой года - Пелагия Тихонова из Москвы. Она получила Гран-при и главный приз в номинации «Традиции большой страны».

Гран-при. Пелагия Тихонова (Москва).

Гран-при. Пелагия Тихонова (Москва).

В этом году к традиционным номинациям прибавилась еще одна - «Семейные ценности», учрежденная Домом народов России.

Победители

Гран-при - Пелагия Тихонова (Москва) за фотографию «Остекленение».

Приз зрительских симпатий - Анатолий Щербак (Керчь) за фотографию «Керченская рыбачка».

Зрительские симпатии. Анатолий Щербак (Керчь).

Зрительские симпатии. Анатолий Щербак (Керчь).

Номинация «Архитектура и скульптура» - Евгений Кудымов (Екатеринбург) за фотографию «Белогорский монастырь».

Номинация «Многонациональная Москва» - Марина Лобанова за фотографию «Команда».

Номинация «Духовные скрепы» - Назим Рзаев (Нижний Новгород) за фотографию «Прикосновение».

Номинация «Традиции большой страны» - Пелагия Тихонова (Москва) за фотографию «Купальская ночь».

Номинация «Лица и поколения» - Назим Рзаев (Нижний Новгород) за фотографию «Никто не забыт».

Номинация «Уникальная природа» - Дмитрий Сигида (Уссурийск) за фотографию «Спрятался».

Уникальная природа. Дмитрий Сигида (Уссурийск).

Уникальная природа. Дмитрий Сигида (Уссурийск).

Номинация «Семейные ценности» - Тамара Евсеева (Сибай) за фотографию «Никах - свадьба по мусульманским традициям».

Проект подготовлен в рамках государственной программы «Реализация государственной

национальной политики».

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