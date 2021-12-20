Павел Крашенинников: Правительство и Верховный суд проект нашего антипыточного закона уже поддержали

Глава Комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- ...Павел Владимирович! Я посмотрел фрагменты проекта закона, который ты с коллегами делал – ужесточение наказания для чиновников, в общих написано там чертах.

- Да.

- За пытки. Очень своевременно. И, ты знаешь, я вспомнил, что ты же у нас руководил пенитенциарной системой. (Когда возглавлял Минюст.) Очень плодотворно и несколько лет. И, видимо, просто знание практики, да, повлияло, вот ты проникся…

- Но вот мы тогда, в 1999-м, переводили тюрьмы из ведения МВД в ведение Минюста. Смысл был достаточно простой: чтобы разорвать вот следствие и оперативную работу, - ну, с исполнением наказания.

И, с этой точки зрения, конечно, это был такой абсолютно правильный шаг.

Ну, вот тогда, в принципе, рыночные отношения ещё не захватили нас в таком виде, как сейчас. И, конечно, мне кажется, что реформу, несмотря ни на что, надо было бы, конечно, продолжать.

- А, что - тогда реформу остановили?

- Нет, эти преобразования продолжались. Но, все-таки, мне кажется, как-то - не очень, не все сделано, что можно было.

К сожалению, есть случаи, когда показания у подследственных просто физически выбивают. Либо - с помощью таких же методов перераспределяют собственность. Да, такие случаи встречаются. Хотя, в последнее время они были приданы огласке, мы узнали целый ряд таких историй. И, конечно, вот как-то надо было, в том числе, законодателю на это реагировать.

- И как же?

- Во-первых, надо признать: если есть пытки, значит, говоря по-русски, существуют и пыточные. Тогда должен быть и антипыточный закон. В котором мы должны предусмотреть и дополнительные меры, и более строгое наказание.

Плюс - я бы вот, Александр, обязательно заметил бы очень важный момент. Понятно, что эта норма является такой - предостерегающей, ну, если не дай Бог, кто этим занимается...

- То есть, кто занимается пытками?

- Да, пытками, конечно. Так вот, любители таких методов будут знать - в этом случае их ждёт неотвратимое наказание.

А второе, если кто-то кого-то начинает - ну, в общем…

- Шантажировать.

- Да, ну, вот такая история... Так вот - чтобы и эти тоже знали, что государство будет относиться к таким фактам, исходя из строгого закона.

То есть, здесь - и защитная, и охранная функции – они, на мой взгляд, присутствуют. Мне охранная больше нравится, но если кто-то зашел за черту, конечно, должен отвечать по всей строгости закона.

- Скажи, пожалуйста, вот там, значит, предусмотрен срок лишения свободы до 12 лет. А сейчас сколько?

- Ну, там по-разному. И вот этих, как раз, критериев не было. Квалифицирующих признаков, поэтому мы их и внесли.

Здесь - в новом проекте закона - не автоматическое увеличение срока. Здесь, все-таки, квалифицирующий признак, ты правильно назвал, что это - пытки с участием должностных лиц, с участием правоохранителей и так далее.

- Когда, на твой взгляд, Совет Федерации может рассмотреть ваш проект?

- Мы, во-первых, только что внесли его в Госдуму. Во-вторых, только начинаем рассылку по другим инстанциям. Кстати, Верховный суд и правительство уже дали положительные отзывы.

В январе, после каникул, продолжим работу над этим законом. Думаю, в феврале уже можно будет планировать второе и третье чтение.

- Ну, ясно. Спасибо тебе огромное, Павел Владимирович, от всех граждан, которые могут оказаться в таких условиях тяжелых.

- К сожалению, да. Могут оказаться. Либо граждане, либо их родственники, либо близкие, либо товарищи.

В общем, знаете, для нас, для России – это все история, которую, к сожалению, мы проходили. И понимаем, что это такое. Мы знаем, что было в 30-е годы. И так далее. Поэтому, конечно, эта тема очень чувствительная для нас.

- Спасибо. Низкий поклон тебе!

- Пока, счастливо.