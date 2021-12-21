Анекдоты: Чем старше я становлюсь, тем больше у меня увлечений, которые я могу делать лежа

Потребность любить так сильна в человеке, что некоторые женщины начинают любить даже собственных мужей.
* * *
Скользкий тротуар напрочь убивает культуру речи.
* * *
Тяжелый труд принесет пользу потом, а лень приносит пользу прямо сейчас.
* * *
Муж - жене:
- Мне доктор спирт выписал.
- А может быть, спорт?
- Может, и спорт... Попробуй разбери его почерк!
* * *
- Интересно, сколько бы насобирал в наши дни Киса Воробьянинов с фразой «Подайте бывшему члену Государственной Думы»?
- Лайков 200 - 300, вряд ли больше…
* * *
Я всегда думаю о тебе, даже когда пью чай с печенькой... Я окунаю ее в чай и держу, пока не перестанут всплывать пузырьки.
* * *
Перед свадьбой Петрович хвастался невесте, что у него на карточке 20 миллионов рублей, пятикомнатная квартира и «Бентли». А на деле оказалось - 2400, комната в коммуналке и «Запорожец» не на ходу.
А что с него взять, ведь рыбак!
* * *
Люди, управляющие электросамокатами, отчего-то имеют такой вид, словно они стоят за штурвалом испанского галеона в разгар сражения в Ла-Манше, а не едут по Люберцам за полторашкой пива в магазин «Лось».
* * *
Встреча выпускников школы.
Учительница:
- Ну как же ты живешь, Вовочка? Я помню, как ты ни на один вопрос не мог толком ответить, все говорил: не знаю да не знаю.
- А я и сейчас то же самое говорю. Но потом добавляю: «Выяснить и доложить!»
* * *
Если у вас на работе нет друзей, выберите самых талантливых сотрудников и начните над ними издеваться. Друзья не замедлят появиться.
* * *
Хорошо, что коронавирус случился в 2020-м! Представляете, если бы это произошло в 2003-м?
Месяцы дома с Nokia 3310, играя в змейку.
* * *
«Подите прочь!», «Идите восвояси!», «Скройтесь за горизонт!».
Да, посылы не на три буквы, но зато можно использовать даже в музеях и театрах.
* * *
Пока я ем, я глух и нем - раньше было детской присказкой, а теперь политическое убеждение.