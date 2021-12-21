Анекдоты: Чем старше я становлюсь, тем больше у меня увлечений, которые я могу делать лежа

Потребность любить так сильна в человеке, что некоторые женщины начинают любить даже собственных мужей.

* * *

Скользкий тротуар напрочь убивает культуру речи.

* * *

Тяжелый труд принесет пользу потом, а лень приносит пользу прямо сейчас.

* * *

Муж - жене:

- Мне доктор спирт выписал.

- А может быть, спорт?

- Может, и спорт... Попробуй разбери его почерк!

* * *

- Интересно, сколько бы насобирал в наши дни Киса Воробьянинов с фразой «Подайте бывшему члену Государственной Думы»?

- Лайков 200 - 300, вряд ли больше…

* * *

Я всегда думаю о тебе, даже когда пью чай с печенькой... Я окунаю ее в чай и держу, пока не перестанут всплывать пузырьки.

* * *

Перед свадьбой Петрович хвастался невесте, что у него на карточке 20 миллионов рублей, пятикомнатная квартира и «Бентли». А на деле оказалось - 2400, комната в коммуналке и «Запорожец» не на ходу.

А что с него взять, ведь рыбак!

* * *

Люди, управляющие электросамокатами, отчего-то имеют такой вид, словно они стоят за штурвалом испанского галеона в разгар сражения в Ла-Манше, а не едут по Люберцам за полторашкой пива в магазин «Лось».

* * *

Встреча выпускников школы.

Учительница:

- Ну как же ты живешь, Вовочка? Я помню, как ты ни на один вопрос не мог толком ответить, все говорил: не знаю да не знаю.

- А я и сейчас то же самое говорю. Но потом добавляю: «Выяснить и доложить!»

* * *

Если у вас на работе нет друзей, выберите самых талантливых сотрудников и начните над ними издеваться. Друзья не замедлят появиться.

* * *

Хорошо, что коронавирус случился в 2020-м! Представляете, если бы это произошло в 2003-м?

Месяцы дома с Nokia 3310, играя в змейку.

* * *

«Подите прочь!», «Идите восвояси!», «Скройтесь за горизонт!».

Да, посылы не на три буквы, но зато можно использовать даже в музеях и театрах.

* * *

Пока я ем, я глух и нем - раньше было детской присказкой, а теперь политическое убеждение.