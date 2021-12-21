Ветеринар рассказала, как сделать Новый год безопасным для кошек и собак

Многие вещи, которыми мы наслаждаемся в Новый год, могут навредить нашим домашним любимцам. Фото: Алексей ФОКИН

Новогодние праздники – самое счастливое время для многих из нас. Однако многие вещи, которыми мы наслаждаемся, могут навредить нашим кошкам и собакам, — напоминает на портале Medium.com ветеринар и биолог доктор Жаклин Бойд.

Вот несложные правила праздничной безопасности, чтобы не пришлось экстренно тревожить ветеринара. А новый год запомнился исключительно положительными эмоциями.

1 Взрослые гости, особенно если их много, могут напрягать наших собак и кошек одним своим присутствием. Убедитесь, что у вашего питомца есть свое собственное безопасное место. Давайте выделим для него тихую комнату, где он будет чувствовать себя комфортно и куда никто не войдет.

2. Маленьких детей, особенно из числа гостей, никогда не оставляйте наедине с собаками или кошками. Малыши, желая поиграть, могут потянуть животное за ухо или за хвост. Даже самое дружелюбное существо может поцарапать или укусить в качестве защитного рефлекса. Своих детей с раннего возраста учите, что животные тоже чувствуют боль. Это полезно хотя бы в целях детской же безопасности.

Не оставляйте без присмотра малышей и домашних животных в одной комнате. Фото: Влад КОМЯКОВ

3. Осторожнее с упаковкой – в праздники ее всегда немало. Крупные животные могут сжевать и проглотить ее, если она вкусно пахнет. Питомец может запутаться в коробке или мешке или засунуть туда голову. А когда они паникуют, несутся вслепую, но со всех ног. И могут расшибиться о препятствие или пораниться. Это также относится к диким животным, поэтому, пожалуйста, выбрасывайте упаковку в закрытые мусорные баки.

4. Если кошка или собака захромали, осмотрите им лапы: иглы от елки могут впиваться в подушечки, как занозы. Возможно, помощь ветеринара все-таки потребуется.

5. Не кормите животных с праздничного стола – некоторые наши блюда могут быть для них просто-напросто ядовиты!

- Собакам и кошкам (да и вообще большинству зверей) очень вредит сахар, жир и соль из нашей пищи. Из-за слишком жирной котлетки у пса может начаться панкреатит, например.

- Кости тоже не подходящая пища для Жучек и Рексов – их осколки могут повредить пищеварительный тракт и вызвать кровотечение. Состояние опасное (как и панкреатит) и требует немедленной ветеринарной помощи.

Никогда не кормите животных едой с праздничного стола: некоторые наши блюда могут быть для них ядовиты! Фото: Влад КОМЯКОВ

- Собакам категорически запрещен шоколад. Содержащийся в нем теобромин является ядом для животных. Опасность тем больше, чем меньше вес питомца — маленькие собачки могут сильно отравиться даже двумя кубиками темного шоколада. Шоколадка может навредить и кошкам, но они обычно не любят сладости.

- Виноград, изюм и орехи макадамии также ядовиты для собак. Опасен и ксилит — используется в качестве подсластителя во многих конфетах и жевательной резинке. Проглатывание даже небольшого количества ксилита или нескольких изюминок может представлять смертельную опасность для вашей собаки.

- Не пища для питомца чеснок, лук (причем даже зеленые перья). Еще и поэтому не стоит предлагать тузикам и муркам еду с человеческого стола – легко забыть, что мясо нашпиговано чесноком, например.

- Отдельная проблема - алкоголь, который вредит животным больше, чем нам.

Собаки могут «перебрать» даже из-за того, как съели одно забродившее яблоко, хотя содержание алкоголя там мизерное! Какао, кофе и даже чай также вредны для животных.

БУДЬ В КУРСЕ!

Растения также могут представлять угрозу. Популярные пуансеттии, называемые вифлеемскими звездами, ядовиты и для питомцев, и для людей. Ягоды омелы и можжевельника также содержат такие же вредные соединения — будьте осторожны, не позволяйте своим домашним животным или детям есть их.

Кошки могут отравиться лилиями — даже их пыльцой.

Человеческие лекарства чаще всего опасны для питомцев. Не оставляйте аптечку в доступе четвероногих (впрочем, и маленьких детей тоже).

Важно! Если вы считаете, что ваш питомец, возможно, проглотил что-то потенциально опасное, не ждите реакции, а отведите животное к ветеринару. Иначе может быть слишком поздно.