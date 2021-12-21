Три ипостаси маршала Рокоссовского: Победитель Гитлера, укротитель Польши, покоритель женщин

Дважды Герой Советского Союза, маршал и просто двухметровый красавец Константин Рокоссовский был мечтой портретистов и объектом обожания многих дам в СССР. Художник Константин Демьянович КИТАЙКА. 1948 год.

125 лет назад родился Константин Рокоссовский - человек, который командовал Парадом победы на Красной площади в июне 1945-го. Он мог погибнуть в застенках НКВД, но стал одним из тех, кто разрушил Третий Рейх и освободил мир от нацизма.

О судьбе маршала Рокоссовского «КП» поговорила с военными историками, кандидатом исторических наук Алексеев Исаевым и доктором исторических наук Михаилом Мягковым.

КУРСК И СТАЛИНГРАД

- Алексей Валерьевич, какая главная операция Рокоссовского во Вторую Мировую?

- Для Рокоссовского главной была, я полагаю, Курская битва. Именно здесь он оказался в то время, когда решалась судьба последнего немецкого крупного наступления той войны. И Рокоссовский выстоял на направлении главного удара группы армий «Центр».

- Под Курском Рокоссовский не отступал и не сдавался?

- Отход был. Потому что удар немцев был сильный. И линия фронта смещалась. Но прорыва фронта на участке Рокоссовского и ввода в эту брешь соединений немецких войск не произошло.

- Что он противопоставил вермахту?

- Умелую тактику. В том числе, артиллерийскую контр-подготовку. Хотя Рокоссовского критиковали, что он выбрал в качестве цели немецкую артиллерию. Да, его артподготовка имела успех лишь в нескольких точках. Тут к плану нужны еще и удача. Она оказалась на стороне Рокоссовского

- Победа под Сталинградом - во многом его заслуга?

- Он был одним из тех, кто предлагал варианты для операции «Уран». Рокоссовский находился на направлении вспомогательного удара при окружении немцев. Но операцию «Кольцо» со своим Донским фронтом доводил до победного конца именно он.

- И он же брал в плен любимца Гитлера, фельдмаршала Паулюса?

- Паулюса брали в плен бойцы 64-й армии генерала Шумилова. Да, был допрос фельдмаршала в Сталинграде в присутствии Рокоссовского. Когда утверждают, что Паулюс отказывался сдавать оружие кому бы то ни было, кроме Рокоссовского - это легенда.

БЕЛОРУССИЯ И БЕРЛИН

- Знаменитую операция «Багратион» Рокоссовский разрабатывал вместе с Жуковым, которого терпеть не мог?

- Разрабатывал с Жуковым и Василевским. А клин между Георгием Константиновичем и Константином Константиновичем был вбит Сталиным в ноябре 1944-го. Уже после успешной операции «Багратион».

- Так кто предложил два удара по немцам, которые упоминались во многих фильмах - Рокоссовский?

- Спор Рокоссовского со Сталиным про два удара - с предложением от Верховного главнокомандующего генералу армии выйти и хорошо подумать — это миф. Идея двух ударов по немцам в Белоруссии родилась в Генштабе. А Рокоссовский предлагал один удар - с востока на запад, на Бобруйск. Но успехов 1-й Белорусский фронт Рокоссовского в операции «Багратион» достиг больших.

- Сталин не дал Рокоссовскому взять Берлин?

- Дело было не в Берлине. Жуков с Рокоссовским вместе высказались против операции, не имевшей перспектив - форсирование реки Нарев на советско-польской границе осенью 1944-го. Единое выступление двух очень разных людей, друг друга недолюбливающих, вызвало негативную реакцию Сталина. Ее итогом стала техническая рокировка. Жукову отдали 1-й Белорусский, который шел на Берлин. А Рокоссовского перекинули на 2-й Белорусский, нацеленный на Восточную Померанию и Восточную Пруссию. Это технично выполненная процедура со стороны Сталина имела скорее негативные последствия — большие потери. И напряженность в отношениях между двумя полководцами. Конечно, Рокоссовский с офицерами своего штаба, с которыми он прошел многое, хотел бы войти в Берлин — но его перекинули на другой фронт.

- Сталин опасался объединения маршалов против него?

- Возможно. Когда против его решения выступают два таких весомых полководца, столь разных по характеру, для него это не могло не стать тревожным звоночком.

- Таким образом Рокоссовского «отодвинули» от Берлина?

- Он участвовал на вспомогательном направлении. Войска 2-го Белорусского не позволили немцам перебрасывать к Берлину резервы.

ПОБЕДА И ПАРАДЫ

- Почему на фотографиях весны 1945-го Рокоссовский всегда мрачен?

- Обманчивое впечатление. Вообще он был человеком хорошего настроения. Ему в Берлине дали французский и британский ордена. Он за войну с невысокой должности поднялся до командующего фронтом. Рокоссовский получил все, что можно. И даже сверх того.

- Жуков — № 1 в пантеоне маршалов победы, а Рокоссовский — №2?

- Рокоссовский командовал Парадом победы в июне 1945-го, который принимал Жуков. Это не произвольно было сделано. Но если говорить о формальных показателях —то это Орден Победы. Два таких ордена было у Жукова, Василевского и Сталина. У дважды Героя Советского Союза Рокоссовского — один орден Победы. Но в итоге командовать парадом выбрали человека с отличной кавалеристской выправкой.

- Рокоссовский входит в пятерку главных военачальников нашей страны ХХ века?

- Безусловно.

ПОЛЬША И ИНТРИГИ

- Михаил Юрьевич, зачем поляки попросили Сталина назначить Рокоссовского руководить их обороной?

- Рокоссовский после войны создавал на этой территории Северную группу войск. А Польша нуждалась в сильном, харизматичном министре обороны. Поляк по национальности, маршал победы, освобождавший эти земли со своим 1-м, а потом 2-м Белорусским фронтами, Рокоссовский подходил идеально!

- Почему на такого, вроде бы популярного в народе министра, в Польше было несколько покушений?

- Да, было два покушения в 1950 году. Известно, что большинство поляков относилось к Рокоссовскому очень хорошо, с симпатией. Но после войны в Польше действовало подполье — в основном из бывших офицеров Армии Крайовой. Они ненавидели все советское. И в том числе Рокоссовского, несмотря на его польское происхождение.

- Покушения были спонтанные или хорошо спланированные?

- Судя по почерку, они координировались спецслужбами Великобритании. Ведь именно в Англии во время войны сидело правительство Польши в изгнании. Не исключено, что действовали и другие спецслужбы. Вообще, все подпольные операции остатков Армии Крайовой в те годы опирались на западные разведки.

- Рокоссовскому могли припомнить Варшавское восстание?

- Когда войска 1-го Белорусского фронта под командованием Рокоссовского в конце лета 1944-го подходили к польской столице, поляки, не поставив командование фронта в известность, подняли восстание. Рокоссовский в какой-то момент был вынужден пойти на фронтальный удар по Варшаве, сопряженный с большими потерями. А город во время ожесточенных боев был разрушен на две трети, в основном немцами.

- В Польше были те, кто обвинял во всем этом Рокоссовского?

- Рокоссовского потом в этом обвиняли неоднократно. В том числе в вещании западных радиостанций на Польшу и СССР.

- Министр обороны Рокоссовский ввел в Польше армейский Устав, похожий на советский?

- Да, это был документ на основе устава Советской армии. Надо было все унифицировать - поскольку блок-то военный у нас был один - страны Варшавского договора.

- Рокоссовский добился того, чтобы Польша получала все новейшее вооружение из СССР?

- Да, потому что Польша считалась ближайшим союзником Советского Союза в блоке восточно-европейских социалистических стран. И она была пограничной с нами страной на важном направлении. Москва уделяла пристальное внимание Варшаве и нашему, советскому человеку польского происхождения, который стоял там во главе Минобороны. Конечно, и большие личные связи Рокоссовского играли свою роль. Он не только добивался поставок новейших вооружений в Польшу. Он сделал многое, чтобы наладить современное военное производство там — от танков до кораблей. Модернизация польской армии, флота и авиации в 1950-е—это его заслуга.

- Кто «изгнал» Рокоссовского из Польши в 1956-м?

- Пригласивший Рокоссовского в Польшу президент Берут умер. А новый лидер Гомулка был ярым анти-сталинистом. Он считал что Рокоссовский — прожженный сталинист, то есть его, Гомулки, враг. И предложил Хрущеву отозвать маршала. Хрущев согласился.

- Но и Хрущеву Рокоссовский не пришелся ко двору?

- Однажды, когда Хрущев предложил маршалу написать статью против вождя народов в духе ХХ съезда, заместитель министра обороны СССР сказал, что Сталин для него святой. При том, что два с половиной года Рокоссовский был в застенках НКВД, его пытали. Но Рокоссовский никогда не обвинял в своем аресте Сталина. Он считал, что репрессии организовали враги СССР.

- Стремился ли Рокоссовский после отзыва из Польши стать министром обороны СССР?

- Если бы Рокоссовский занял данный пост, министром он бы стал прекрасным. Но Хрущеву в тот момент на этом месте нужен был Жуков.

ЛЮБОВЬ И СТРАСТИ

Например, Рокоссовскому приписывают роман со звездой кино Валентиной Серовой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известно, что в апреле 1923-го Константин Рокоссовский в Бурятии, где он командовал 5-й Кубанской кавалерийской бригадой, женился на учительнице, дочери купца Юлии Барминой. Через два года у них родилась дочь Ариадна, которая во время войны выучилась на радистку и, несмотря на сопротивление отца, попала на фронт. Этот брак длился 45 лет.

В январе 1945-го в Варшаве военврач 2-го ранга 85-го военно-полевого госпиталя Галина Таланова, с которой Рокоссовский познакомился еще во время боев под Москвой, родила ему дочь Надежду. Константин Константинович отношения никак не оформлял, но дал дочери свою фамилию и впоследствии помогал ей.

После тяжелого ранения в марте 1942-го в столичный госпиталь, где лечился Рокоссовский, с концертом приехала звезда советского кино Валентина Серова. Она посещала госпиталь несколько раз и по Москве покатились слухи о том, что у знаменитого военачальника и не менее знаменитой актрисы был не только романтический ужин, но и вспыхнул роман. Но после очередного визита, когда Серова прочитала генералу стихотворение «Жди меня», Рокоссовский сообщил что вызывает в столицу жену с дочерью и просил актрису его больше не беспокоить.

ДОСЬЕ «КП»

Константин Рокоссовский родился 21 декабря 1896 года в Великих Луках (по другим данным - в Варшаве). Воевал драгуном в Первую мировую и получил Георгия. Великую отечественную начал генерал-майором и закончил маршалом, дважды Героем Советского Союза и кавалером высшего ордена Победы. Единственный советский военачальник, бывший маршалом СССР и Польши, министерство обороны которой он возглавлял с 1949 по 1956 годы. Был почетным гражданином 5 польских городов, которые он освобождал - ныне остался лишь Вроцлав. Ушел из жизни 3 августа 1968 от рака, похоронен у Кремлевской стены.

ТЮРЬМА И ВОЛЯ

В июне 1937-го Рокоссовский был исключен из ВКП (б) «за потерю классовой бдительности», в июле уволен из Красной армии « по служебному несоответствию», в августе был обвинен в связях с польской и японской разведками и арестован в Ленинграде. Обвинения строились на показаниях поляка-однополчанина Юшкевича, но Рокоссовский точно знал, что он погиб. Несмотря на пытки, он не дал «признательных» показаний и через два с половиной года по ходатайству Сталину от начштаба РККА Тимошенко вышел на свободу.

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