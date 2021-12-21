Вопрос дня: А вы в какой фильм хотели бы попасть?

Узнаете? Так выглядит воссозданная комната Нади Шевелевой, где собираются устраивать предновогодние ужины для поклонников «Иронии судьбы...». Фото: Delivery Club

Леонид ГОЛОВКО, завкафедрой уголовного процесса МГУ:

- Советские фильмы воссоздавали настоящую реальность, даже немного фантазийные: «Карнавальная ночь» и «Ирония судьбы...». Сейчас не хватает фильмов про нас настоящих. Я готов был бы побывать и в «Иронии...» в роли Лукашина - при всей условности. В баню с друзьями я пошел бы наверняка.

Карен ШАХНАЗАРОВ, глава «Мосфильма»:

- Я не смотрю новогодние фильмы. И потому ни в одном из них себя не представляю. Я бы даже не хотел стать героем ни одного из своих фильмов.

Александр МИХАЙЛОВ, генерал-майор ФСБ в запасе:

- Я очень люблю великолепный «Блеф» с Челентано. Говорил своим молодым сотрудникам: «Смотрите - это высочайшее оперативное мастерство и невероятная подвижность ума!» Там исключительно много психологических приемов. Цели достигаются без насилия. Высочайший полет.

Валентина САФРОНОВА, глава Ассоциации российских флористов:

- Оказаться в фильме «Один дома» было бы интересно. Я смотрела его много раз и не устаю пересматривать. Точно не хотела бы оказаться в «Иронии судьбы...» на месте Нади - не мой типаж. А вот в «Карнавальную ночь» я смогла бы вписаться. Желание сделать не как у всех у меня было всегда.

Роман ВИЛЬФАНД, научный руководитель Гидрометцентра:

- У меня вечная тяга к хорошим советским фильмам. Обожаю Рязанова и Гайдая, но ассоциировать себя с героями сложно. Почти 60 лет назад я сначала прочитал, а потом посмотрел «Иду на грозу» Гранина. Там главный герой - настоящий ученый-физик, метеоролог, не предавший идею. Вот я себя с ним ассоциировал. А тогда все настолько захватывало...

Анатолий КУДАКТИН, биолог-охотовед, академик РАЕН:

- Хорошо, что в «Полосатом рейсе» бегали живые тигры. Я бы там поработал с кошачьими. Нравится «Дерсу Узала» - готов повторить главную идею: сберечь природу дальневосточную.