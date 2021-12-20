«Становится традицией»: Лера Кудрявцева резко высказалась о разводе Лепса

Лера Кудрявцева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В понедельник, 20 декабря в браке Григория Лепса с Анной Шаплыковой была поставлена официальная точка: мировой суд Хамовнического района развел супругов после 20 лет брака. Телеведущая Лера Кудрявцева в программе «Звезды сошлись» призналась, что известие о разводе певца стало для нее шоком. Она была уверена, что брак Григория – на всю жизнь, и никогда не думала, что супруги, воспитывающие троих детей, решат его расторгнуть. Во время обсуждения новости о разводе присутствовавший в студии солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов (сам, к слову, в прошлом году ставший холостяком после долгих лет брака) предположил, что Лепс и его жена просто устали друг от друга в столь долгих отношениях.

- Двадцать лет в браке – это огромный срок. Другое дело, что они, наверное, замучились уже, - заявил рыжий «Иванушка».

Его предположение возмутило Кудрявцеву. Лера уверена, что браки, продлившиеся так долго, обычно сохраняются на всю жизнь.

- В последнее время у мужчин это становится уже доброй традицией. Двадцать лет в браке. Оп! И развод! Ну, как это они замучились? Где 20 лет, то там и на всю жизнь, - считает телеведущая.

В браке Григория Лепса с Анной Шаплыковой была поставлена официальная точка после 20 лет брака. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Напомним, Григорий Лепс познакомился со своей будущей женой Анной Шаплыковой в 2000 году в ресторане. Анна была танцовщицей, участницей коллектива Лаймы Вайкуле. Через два года Григорий и Анна поженились. У супругов родились трое детей: дочери Ева и Николь, а также сын Иван.

После того, как в СМИ попала новость о разводе Лепса, артист внезапно пропал. Он не явился на запланированный концерт, где должен был спеть дуэтом с Ларисой Долиной. Пошли слухи, что певец заливает стресс алкоголем, и после очередной порции спиртного его пришлось принудительно госпитализировать. Однако вскоре Григорий вышел на связь с поклонниками в соцсетях и сообщил, что у него случился гипертонический криз.

- У меня был гипертонический криз. Не очень такой сильный, но все-таки я решил лечь в больницу – я пролежал там один день, меня прокапали, все в порядке. Никаких вопросов по моему здоровью у врачей нет. С сердцем все в порядке, с сосудами — тоже. Такое просто бывает, человек срывается, – рассказал артист.