Звезда "Гардемаринов" раскрыл правду о Светлане Дружининой: "Все отобрала!"

Режиссер Светлана Дружинина. Фото: Ирина РОМАНОВА

Актер Владимир Шевельков полюбился поклонникам после выхода на экраны телефильмов "Гардемарины, вперед!" и "Сердца трех". Однако неожиданно для публики режиссер Светлана Дружинина не позвала артиста во вторую часть "Гардемаринов". Тогда поползли слухи об алкогольной зависимости звезды. Однако в недавнем интервью Шевельков раскрыл правду о том, почему не стал сниматься у Светланы Сергеевны.

"Я слишком много про ту помойку уже сказал. Вы даже не представляете, насколько я не люблю этот фильм. Из хорошего - только наша дружба с Димой Харатьяном и Сергеем Жигуновым. Я был известен и до «Гардемаринов»", - начал свой монолог Владимир Шевельков.

После чего внезапно заговорил о знаменитом режиссере, снявшем культовый телефильм. "Какие шансы Светлана Дружинина мне дала? Наоборот - все отобрала! Это мы Светлане Сергеевне дали шанс проявить себя, согласившись у нее сниматься и сумев стать командой. Это была самая большая ее победа. А когда наше трио развалилось, все последующие «Гардемарины» были уже не те - все об этом говорят", - цитирует его "Экспресс газета".

Чуть ранее на прославленную актрису внезапно напал еще один "гардемарин". Сергея Жигунова не пригласили в "Гардемарины-IV". А ведь его персонаж Саша Белов - один из самых узнаваемых героев культовой киносаги.

"Я очень люблю, очень люблю Сашу Белова! Вы понимаете, есть у творческих людей, в данном случае у меня, как у режиссера, тот персонаж, который я родила, я его сделала. Я! Никто другой! Ни Нагибин, ни Соротокина, ни Жигунов, никто. Это мое детище!" - объясняла свое решение Дружинина.

Сам Жигунов не смог промолчать в ответ на обидные слова. "Светлана Сергеевна, готов снять свое имя с титров. Только скажите, на чье имя писать заявление?" - едко писал артист-продюсер в блоге.

Конфликт между знаменитостями тянется уже много лет. Их сотрудничество закончилось в 1990 году после съемок второй части "Гардемаринов". Дружина как-то обмолвилась о ссоре с Жигуновым. Режиссер заявила, что Сергей Викторович неожиданно для съемочной группы начал устраивать истерики. Кроме того, по ее словам, темпераментный актер спровоцировал драку с постановщиком трюков, а в конце съемок еще и напоил Харатьяна. Это едва не закончилось трагедией - лошадь выбросила пьяного актера из седла.

"Я не знаю Сергея Жигунова! Для меня есть только Саша Белов, а этот человек мне не интересен!" - отзывалась режиссер об актере.

Чуть ранее она признавалась, что ей приходится вести себя жестко, почти жестоко. "Чтобы остановить неразбериху на съемочной площадке и делать дело. Потом я прошу прощения. Кто-то обижается и уходит, а кто-то понимает и остается со мной. Конечно, профессия накладывает отпечаток. Иногда мне муж дома говорит: «Не режиссируй». Я ему тихо-тихо отвечаю: «Я не режиссирую, Толечка, я даю совет. А дальше поступай как хочешь». Дома я тише воды ниже травы", - делилась Светлана Сергеевна.