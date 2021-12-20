В Москве обсудили укрепление сотрудничества России и Египта

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В Москве состоялась встреча советника Президента России Антона Кобякова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Арабской Республики Египет в РФ Назиха Наггари. Стороны обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества, проведение совместных мероприятий, а также участие Египта в Петербургском международном экономическом форуме в почетном статусе страны-гостя в 2022 году.

Советник Президента РФ Антон Кобяков поздравил Посла Арабской Республики Египет в РФ Назиха Наггари с вступлением в должность и подчеркнул, что между странами отмечается укрепление разностороннего стратегического сотрудничества: «В последние годы отношения между нашими странами продолжают динамично развиваться по всему спектру направлений. Они основаны на долгой истории совместной работы, принципах дружбы и доверия. Интенсивный диалог ведётся на уровне глав министерств и ведомств России и Египта. Причем важность подобных контактов ещё больше возрастает в условиях всеобщей борьбы с пандемией. Особое значение придаём успешному проведению в 2021 году Года гуманитарного сотрудничества между Россией и Египтом, официально стартовавшего в июне этого года в Каире. В рамках мероприятия запланировано проведение беспрецедентного количества совместных мероприятий — всего около двухсот».

Одним из ключевых совместных проектов является создание Российской промышленной зоны в Египте. Две недели назад презентации этого уникального для российско-африканских отношений проекта было уделено значительное внимание в рамках «Форума России: определяя будущее» на Всемирной универсальной выставке «Экспо-2020».

На встрече также обсудили участие Египта в юбилейном 25-ом Петербургском международном экономическом форуме, который состоится 15-18 июня 2022 года.

- Для нас большая честь выступать в качестве страны-гостя на ПМЭФ-2022, такой формат участия позволит еще больше укрепить российско-египетское сотрудничество во всех отраслях, презентовать наш инвестиционный и туристический потенциал. В настоящий момент мы вместе с организаторами разрабатываем комплекс мероприятий как деловой, так и культурной программы, - отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Арабской Республики Египет в Российской Федерации Назих Эль Наггари.

Среди других успешных совместных мероприятий – саммит Россия-Африка, который состоялся в Сочи в октябре 2019 года. В настоящий момент ведется активная подготовка второго Саммита Россия – Африка, проведение которого запланировано на осень 2022 года.

Подробнее – на официальном сайте Петербургского международного экономического форума: www.forumspb.com