В бывшей промзоне «Южный порт» появится третий индустриальный квартал

В столичном районе Текстильщики общий объем инвестиций в третий проект в бывшей промзоне «Южный порт» составит 40 миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В этом году город уже одобрил два проекта о комплексном развитии бывшей промзоны «Южный порт», на днях была согласована третья концепция, - отметил заммэра. - Участок расположен между Третьим Транспортным Кольцом и Волгоградским проспектом. Его площадь составляет почти 23,5 гектара. Сейчас там находятся склады, автотехцентр и ремонтно-складская база. Реализация проекта позволит создать в этом квартале 11 тысяч новых рабочих мест. Ежегодные поступления в бюджет превысят 3,6 миллиарда рублей».

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, по проекту планируют построить общественно-деловые сооружения.

«Среди них - торговые центры, банки, рестораны, кинотеатры, музеи, которые займут более 452 тысяч квадратных метров, - рассказал глава ведомства. - Предельный срок реализации проекта от момента заключения договора составит не более 15 лет».

Напомним, ранее правительство Москвы одобрило под комплексное развитие еще два участка в бывшей промзоне «Южный порт» общей площадью более 37 гектаров. Суммарно районы Печатники и Текстильщики смогут получить более 26 тысяч новых рабочих мест. В целом промзона сохранит промышленную функцию. Ее дополнит общественно-деловая инфраструктура, а также благоустроенные парки и скверы.

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