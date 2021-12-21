Анфиса Чехова показала фигуру в бикини, а ее снова раскритиковали за фотошоп

Анфиса Чехова отправилась в очередной отпуск. Фото: Инстаграм.

Анфиса Чехова накануне Нового года улетела в Египет. 21 декабря телеведущая отмечает день рождения – ей исполнилось 44 года. Для празднования Анфиса выбрала не экзотические Мальдивы или пафосный Дубай, а вполне демократичную Хургаду. Правда, первые дни отпуска омрачила погода: телеведущая жаловалась на прохладный ветер и даже загорала у бассейна в свитере и в носках. Но потом все же расхрабрилась и выложила в Инстаграм фото в бикини, сделанное на фоне Красного моря.

На снимке Анфиса позирует на пляже в красном купальнике с эффектной шнуровкой и роскошным декольте. Телеведущая продемонстрировала тонкую талию – она-то и стала предметом жаркого обсуждения в комментариях. Ранее поклонники не раз упрекали Анфису в том, что она злоупотребляет фотошопом. Вот и в этот раз они решили, что изящная фигура звезды – на самом деле искусство ретуши. Мол, инстадива попросту стерла себе с боков пару лишних сантиметров, чтобы выглядеть стройнее.

Анфиса похвасталась идеальной фигурой в купальнике, но поклонники ей не поверили - решили, что это фотошоп. Фото: Инстаграм.

«Идеальная красавица, можно любоваться бесконечно», «И все-таки странная фигура! Так бедра резко начинаются, красиво, но как-то слишком нереально», «На этом фото видно всё... и фильтры», «Что-то талия поехала», - пишут фолловеры в комментариях.

У поклонников есть все основания для сомнений. Звезду не раз ловили на слишком грубой ретуши своих снимков. А в начале декабря Анфиса невольно продемонстрировала в Инстаграме свою фигуру безо всяких прикрас. Телеведущая сняла рекламный ролик о своем визите в одну из косметических клиник Москвы. В видео Анфиса показывает, как ей на специальном аппарате делают тремаж – лифтинг кожи на животе. Для этой процедуры Чехова обнажила талию и бедра.

В начале декабря Чехова сняла рекламный ролик в косметической клинике. В видео ее фигура выглядит совсем не такой стройной, как на пляжных снимках. Фото: кадр видео.

Кадры видео демонстрируют, что в реальности ее фигура выглядит совсем не такой стройной, как на пляжных фото в бикини. Во всяком случает, того самого резкого перепада между стройной талией и пышными бедрами, который каждый раз так изумляет поклонников звезды, на самом деле нет.

Резкого перепада между стройной талией и пышными бедрами, который каждый раз так изумляет поклонников звезды, на самом деле нет. Фото: Инстаграм.

Судя по тому, как Анфиса в каждом посте упоминает название отеля в Хургаде и подробно рассказывает о нем в сторис, отпуск на курорте достался ей бесплатно. Телеведущая часто путешествует, и практически не платит за свои вояжи. Всего неделю назад Чехова вместе с сыном отдыхала в отеле той же сети, но уже в Абу-Даби – и тоже горячо рекламировала курорт. А в октябре Анфиса съездила в Мексику вместе с туристической группой. Эту группу набирали через соцсети, специально заманивая туристов возможностью попутешествовать в компании известной телеведущей.